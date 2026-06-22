Западную Европу накрыла аномальная жара: температура превышает 40°C, есть жертвы

Жара / © Associated Press

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Страны Западной Европы переживают мощную волну жары, которая бьет температурные рекорды и влияет на повседневную жизнь. Уже сообщается о нескольких смертях среди пожилых людей, связывающих с высокими температурами.

Об этом сообщает The Guardian .

В частности, во Франции почти половину регионов перевели на самый высокий уровень опасности. Власти призывают людей избегать солнца, пить больше воды и ограничить физическую активность.

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По данным метеорологов, температура по всей западной и центральной Франции, по всей вероятности, превысит 40°C с понедельника днем. Столбики термометров достигнут 43°C в Бордо, 41°C в Лиможе, 40°C в Тулузе и Туре и 39°C в Париже. Показатели продолжат расти до конца недели.

«Многие люди пострадают, потому что тела страдают от накопления высоких температур», — сказала Стефани Рост, министр здравоохранения Франции.

Страна прибегает к сокращению занятий и закрытию школ. Также упраздняются железнодорожные рейсы.

В юго-западном регионе Жиронда местные чиновники заявили, что смерть трех человек в возрасте от 80 до 95 лет в воскресенье частично произошла из-за сильной жары. Экстренные службы сообщили, что 10 человек, включая 13-летнего мальчика, утонули в результате несчастных случаев во время купания.

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Последствия жары ощутимы и в других странах. В Испании температура местами достигает 44 ° C, из-за чего отменяют массовые мероприятия. В Германии из-за погодных условий останавливали спортивные события, а в Бельгии нарушено движение поездов из-за риска технических неисправностей.

«В Великобритании национальная метеорологическая служба Метеорологического бюро объявила предупреждение об «экстремальной жаре» для большей части южной Англии и некоторых районов Уэльса с понедельника по четверг, прогнозируя температуру 38°C. Текущий дневной рекорд июня составляет 35,6°C, установленный в 1976 году», - пишет издание.

Метеорологи предупреждают: такие волны жары становятся все более частыми и интенсивными из-за глобального потепления, и подобные экстремальные температуры могут случаться не только в разгар лета.

Как мы писали, в странах Европы фиксируют масштабную волну жары, во время которой температура поднимается до +40°C и выше. Климатологиня предостерегает, что подобные погодные явления могут повлиять и на Украину. В частности, речь идет о более частых периодах сильной жары и общем повышении температур. Специалисты констатируют, что экстремальная жара постепенно превращается в обычное явление для европейского континента.

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