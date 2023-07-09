Западные государства ведут "неистовые" переговоры по Украине в НАТО накануне саммита в Литве – Politico

Цель западных государств состоит в том, чтобы представить свою рамочную программу "зонтики" на ежегодном саммите НАТО.

По словам четырех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров по вступлению Украины в Альянс, небольшая группа западных союзников принимает участие в "предыдущих неистовых, последней минуте" переговорах, по поводу гарантий безопасности для Украины накануне саммита НАТО в Литве 12 июля.

Об этом пишет Politico.

США, Британия, Франция и Германия надеются обнародовать информацию о границах, к которым могут присоединиться другие, на саммите в Вильнюсе 12 июля. Цель западных государств состоит в том, чтобы представить свою рамочную программу "зонтики" на ежегодном саммите.

"Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия неделями обсуждали этот вопрос с Киевом, а также обратились к другим союзникам в Альянсе, ЕС и G7. Идея состоит в том, чтобы создать "зонтик" для всех стран, желающих предоставлять Украине постоянную военную помощь, даже если детали отличаются от страны к стране", – пишет Politico.

Отмечено также, что эти усилия являются частью более широких переговоров в НАТО и между несколькими группами стран по поводу того, как западные союзники должны продемонстрировать долгосрочную поддержку Украине.

Украина стремится как можно скорее вступить в НАТО, что даст ей доступ к знаменитой пятой статье Альянса – нападение на одного является нападением на всех. Но многие союзники согласны с тем, что Украина может присоединиться к Альянсу только после окончания войны, как минимум.

Пока дипломаты работают над тем, какие временные обязательства по безопасности они могут дать Украине. Однако эта точка зрения не универсальна: страны восточного фланга НАТО настаивают на том, чтобы Украина получила более быстрый путь к вступлению, даже несмотря на продолжающиеся боевые действия.

По словам официальных лиц, цель западных государств состоит в том, чтобы представить свою рамочную программу "зонтики" на ежегодном саммите.

"Продолжается обсуждение; оно достаточно продвинуто, фактически очень продвинуто, и мы очень надеемся, что оно может быть завершено до конца саммита", — сказал, в частности, французский чиновник.

Другой дипломат согласился с этим, сообщив, что в настоящее время продолжаются "безумные переговоры в последнюю минуту" относительно того, "какой вид это должен выглядеть".

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский еще окончательно не решил, поедет ли на саммит НАТО в Вильнюсе на следующей неделе. Пока нет понимания того, какие документы могут принять страны-члены Альянса на саммите 12 июля. Поэтому украинский глава еще окончательно не решил, поедет ли в Литву.

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