Россия веками пытается создать иллюзию собственного величия / © Getty Images

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На фоне кровавой войны против Украины многие западные лидеры мнений продолжают транслировать вымышленные кремлевские нарративы о могущественном государстве с традиционными ценностями. Однако история увлечения иностранцев Россией насчитывает не одно столетие, а их столкновение с реальностью глубинки неизменно приносит им горькое разочарование.

Об этом пишет Foreign Policy.

Жертвы собственной иллюзии: от мигрантов к влиятельным медиа

Недавно американец Лео Хейр, разочаровавшись в западных ценностях, решил перевезти свою семью в путинскую империю, надеясь найти там подлинное христианство. Однако сказка быстро закончилась, когда доверенное лицо в России нагло выманило у него 66 тысяч долларов, оставив семью без крова.

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"Я поверил в пропаганду", - признался обманутый американец во время интервью.

Однако если наивность обычного человека еще можно понять, то ошибки влиятельных мировых медиа вызывают гораздо больше вопросов. В частности, британский журнал The Economist недавно опубликовал огромную статью о подсанкционном российском олигархе Андрее Мельниченко, изобразив его как главного реформатора.

В разговоре с жуналистами россиянин требовал признания статуса великого государства для РФ, но ни слова не упомянул о разрушении Украины или ужасных последствиях войны для самой России. Очевидно, что публикация такого материала была бы невозможно без молчаливого согласия Кремля, для которого подобные статьи являются лучшим инструментом глобальной реабилитации.

Многовековая традиция слепоты

Склонность Запада очаровываться Россией имеет глубокие исторические корни, ведь еще Вольтер идеализировал эту страну как толерантную цивилизацию. Он восхвалял Екатерину II за насаждение ценностей Просвещения и одновременно одобрял ее самые кровавые завоевания.

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Впоследствии эту традицию приняли социалисты, посещавшие Советский Союз и упорно игнорировавшие очевидные признаки обнищания и массового террора. Они восхищались теми утопическими картинками, которые им бережно поддвигали хозяева, и отказывались замечать жестокую реальность за пределами показухи.

Не отставали и ведущие медиа, среди которых корреспондент New York Times Уолтер Дюранти, сознательно отрицавший катастрофу принудительной коллективизации и Голодомор в Украине. Эта невероятная политическая близорукость сохранялась десятилетиями и заставляла иностранцев видеть только духовность и культуру, но игнорировать тотальную коррупцию и авторитаризм.

Современные рупоры российской пропаганды

Сегодня эстафету захвата Россией перехватили американские ультраправые политики и консервативные деятели. Когда политическая обозреватель Кэндис Оуэнс посетила РФ, она восторженно рассказывала о красоте местных церквей как доказательство глубокого христианского благочестия россиян.

Она сознательно проигнорировала тот факт, что через несколько дней после ее визита российские войска жестоко бомбили Киево-Печерскую лавру, а внутри самой России власти активно преследуют религиозные меньшинства.

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Так же смешно выглядело и восхищение Такера Карлсона обычными тележками в московском супермаркете, которые он назвал вершиной цивилизации.

Если бы эти деятели выехали за пределы Москвы, они увидели бы катастрофический уровень бедности, ужасную эпидемию домашнего насилия и безумный процент разводов.

Российские спецслужбы виртуозно манипулируют такими симпатиками и заставляют их верить в то, что путинское государство является последним оплотом традиционных ценностей и в то же время скрывают бешеное количество мигрантов и межэтнических конфликтов.

Конец мифа о непобедимой армии

Издание отмечает, что проблема заключается не только в правых популистах, но и в серьезных политических элитах США, постоянно переоценивающих возможности Кремля. Эта тенденция сыграла злую шутку с западными военными экспертами в начале полномасштабного вторжения в Украину, когда они слепо верили в могущество армии РФ и прогнозировали падение Киева за 72 часа.

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Даже сейчас некоторые аналитики продолжают предсказывать поражение Украины, но отказываются замечать, что российская военная машина насквозь прогнила из-за коррупции, бесхозяйственности и технологической отсталости. Украинцы ежедневно доказывают миру, что русское величие — это только старый миф, которому давно пора умереть.

Напомним, более 170 лет назад поражение России в Крымской войне 1853–1856 годов обнажило экономическую отсталость, дипломатическую изоляцию и кризис государственного управления. Сегодня на фоне войны в Украине надежды Путина восстановить «величие России» как разговаривающей на равных с США и Китаем ядерной сверхдержавы является миражом.

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