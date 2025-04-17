Западные компании не готовы возвращаться в Россию на условиях Кремля - Bloomberg

Западные компании не готовы возвращаться в Россию на условиях Кремля.

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Владимир Путин поручил правительству создать новую правовую основу для иностранных компаний, которые в будущем могут захотеть инвестировать в Россию.

Это, по данным Bloomberg, является наиболее конкретным сигналом того, что Москва готовится к снятию санкций и возвращению западного бизнеса.

Однако, как отметил один из кремлевских чиновников, "никто пока не стучится в дверь". Компании, включая не полностью покинувшие Россию, не спешат возобновлять свое присутствие в стране — даже несмотря на то, что президент США Дональд Трамп активно продвигает идею мирного соглашения для завершения войны в Украине.

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Юристы, банкиры и консультанты по вопросам рисков, работавшие в России, сообщили Bloomberg, что в последние недели к ним обращались клиенты с просьбой оценить потенциальные варианты возврата. Один из них сказал, что некоторые компании уже планируют сценарии.

"Они все проводят комплексную проверку", - рассказал Крис Уифер, управляющий партнер фирмы Macro Advisory, специализирующейся на России. “С момента инаугурации Трампа России уделяется гораздо больше внимания". Впрочем, по его словам, большинство компаний не будут рассматривать возврат без достижения устойчивого мирного соглашения.

"Никто не хочет вернуться слишком рано, а потом снова уйти", - сказал Уифер.

Новые предложения, подготовленные Министерством финансов РФ, предполагают локализацию производства и передачу технологий как предпосылки возврата. Кроме того, российскому бизнесу планируется предоставить право голоса по возвращению иностранных компаний в некоторые сектора.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что иностранным инвесторам предложат выгодные условия, но компаниям, которые ушли из России и теперь хотят вернуть бизнес по низкой цене, придется заплатить полную рыночную стоимость.

Путин также отметил в марте, что не позволит возвращение активов по "непригодной цене".

Некоторые фирмы уже делают первые шаги. LG Electronics провела тестовый запуск своего завода по производству бытовой техники в России. Ariston Holding NV возобновит работу на заводе после того, как Путин вернул предприятие итальянской компании.

Для McDonald's возвращение будет сложнее. Компания включила пункт об обратном выкупе в контракт с российским лицензиатом Александром Говором, однако при нынешних условиях реализовать его будет непросто. Сеть, работающая на месте бывших ресторанов McDonald's под названием "Вкусно и точка", в 2023 году увеличила выручку вдвое – до 187 млрд рублей. McDonald's отказалась комментировать вопрос возможного возвращения.

В ряде случаев западные компании оставляли свои активы в России практически за бесценок. В частности, Hyundai Motor Co. в 2023 году передала контроль над двумя заводами, которые она совладела с Kia, за символическую сумму – всего 111 долларов. При этом компания сохранила право преимущественного выкупа. Генеральный директор Kia Corp Хо Сон Сон в апрельском интервью отметил, что Hyundai Kia Automotive Group внимательно следит за ситуацией, а также возможными санкционными последствиями, которые могут возникнуть в случае возвращения на российский рынок.

Пока одни игроки остаются осторожными, Кремль продолжает свои усилия по налаживанию экономических контактов. Спецпредставитель Владимира Путина по экономическим связям Кирилл Дмитриев в апреле провел встречу в Москве с представителями Американской торговой палаты. По его словам, во встрече приняли участие более 150 представителей американских компаний, продолжающих работать в России.

Как отмечает Bloomberg, перспективы возврата компаний на российский рынок существенно отличаются от периода 1990-х и 2000-х годов, когда иностранный бизнес мог рассчитывать на сверхприбыли.

"Уравнение риска и вознаграждения изменилось", - заявил Чарльз Хеккер, автор книги Zero Sum, в которой описывается опыт международного бизнеса в постсоветской России.

"Сейчас я не думаю, что какая-то компания может предусматривать тот золотой рудник, который они нашли в предыдущие десятилетия".

Ранее сообщалось, что Москва обратилась в Вашингтон с просьбой разрешить покупку самолетов Boeing за счет замороженных российских государственных активов.