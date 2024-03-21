Западные компании не отказались от российского сырья: в чем причина — The Washington Post

Титан применяют в аэрокосмической промышленности и почти треть этого сырья до 2022 года поставляла на рынок российская компания.

Несмотря на обещания стран Запада, разорвать экономические связи с Россией после полномасштабного вторжения в Украину, западные фирмы продолжали закупать российское сырье. В частности, западные компании заплатили сотни миллионов долларов компании "ВСМПО-АВИСМА", которая частично принадлежит подсанкционному оборонному конгломерату "Ростех".

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Титановая компания "ВСМПО-АВИСМА", являющаяся российским монополистом, не попала под санкции США и ЕС. Министерство торговли США ввело экспортный контроль над ВСПМО, но запрещает экспорт товаров для компании в Россию, а не ее титана в Соединенные Штаты.

Миллионы долларов в экономику РФ

Обзор данных российского экспорта свидетельствует, что в 2022 году ВСМПО экспортировало примерно 15 тысяч тонн титана на сумму 370 млн долларов, большинство сырья было отправлено в западные страны – Германию, Францию, США и Британию. В следующем 2023 году ВСМПО экспортировал титана минимум на 345 миллионов долларов.

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В декабре 2022 года компания Airbus заявила, что в течение нескольких месяцев откажется от российского титана. Однако, как утверждает издание, до ноября 2023 г. она все еще получала импорт от российской фирмы.

Американская аэрокосмическая компания Boeing, главный конкурент Airbus, в 2022 году объявила, что перестанет покупать российский титан, но поставщики для компании продолжали совершать значительные закупки.

Торговые данные США за 2023 год показывают закупки российского титана на сумму 47 миллионов долларов, что почти на 80% меньше пикового 2019 года.

Евросоюз в 2023 году импортировал российского титана на сумму 244 миллиона долларов, что всего на 20% меньше его наивысшего объема в 2019 году. Это объясняется тем, что Пентагон обязан закупать титан и титановые сплавы из американских источников или союзников США, а в Евросоюзе таких ограничений для оборонной промышленности нет.

Чем грозит зависимость от титана из России

Титан такой же крепкий, как сталь, но на 45% легче, его применяют в аэрокосмической промышленности. Почти треть сырья до 2022 года поставляла на рынок упомянутая российская фирма.

Зависимость западных компаний от российского титана вызывает беспокойство относительно безопасности, говорят промышленные и оборонные аналитики, поскольку металл важен в производстве как коммерческих, так и военных самолетов.

"Россия может перекрыть поток этих... материалов и оставить без них критически важные для национальной обороны и гражданской авиации компании", – сказал директор по исследованиям ImportGenius Уильям Джордж.

Напомним, через два года после того, как президент Джо Байден заявил, что нанесет российской экономике "сокрушительный удар" после вторжения в Украину, ожидается, что в 2024 году Россия будет экономически расти быстрее США, Германии, Франции или Великобритании.

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