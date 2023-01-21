Западные лидеры избрали тактику медленного уничтожения Путина – социолог

Стратегия состоит в том, чтобы давить на путинский режим постепенно.

Западные лидеры избрали тактику медленного уничтожения президента России Владимира Путина, чтобы в предвкушении своего конца тот не применил ядерное оружие.

Такое мнение высказал германский социолог Игорь Эйдман, сообщает "Эспрессо".

По его мнению, из-за риска эскалации западные лидеры выступают против того, чтобы у Украины появилась возможность наносить удары по территории России.

"Я сомневаюсь, что западные лидеры хотели бы, чтобы Украина получила возможность обстреливать территорию РФ. Поскольку на Западе опасаются эскалации этой войны и применения ядерного оружия России. Их стратегия заключается в том, чтобы давить на путинский режим постепенно, чтобы Путин не успел что-либо сделать", – объяснил Эйдман.

Он добавил – на Западе действуют так, "чтобы Путин всегда считал, что у него есть выход из ситуации".

Социолог отметил, что западные лидеры не хотят резкого свержения режима российского диктатора, чтобы тот не применил ядерное оружие, когда почувствует момент своего конца.

"Западные лидеры избрали тактику медленного уничтожения Путина. По их замыслу, Путин всегда должен считать, что он все еще может выиграть войну конвенционными способами. Поскольку в тот момент, когда он почувствует, что ему конец, он будет способен на страшные вещи. В том числе и на использование ядерного оружия", – рассказал Эйдман.

По его мнению, такая тактика Запада будет реализована.

Напомним, по мнению профессора политических наук Ратгарского Университета США Александра Мотыля, Запад хочет, чтобы Путин потерпел в войне против Украины большое поражение на уровне нацистской Германии 1945 года. Об этом, в частности, свидетельствует активизация поставок оружия в Украину.

Так, в Офисе президента Украины намекнули на возможность получения боевой авиации. Замглавы ОП Андрей Сыбига сказал, что следующее заседание в формате "Рамштайн" будет авиационным.

А военно-политический обозреватель Александр Коваленко не исключает, что США в недавнем пакете военной помощи могли тайно передать Украине ракеты ATACMS, которые могут достигать до территории РФ.

Читайте также: