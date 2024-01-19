Западные разведки спрогнозировали продолжительность войны в Украине и время вероятного наступления ВСУ — CNN

В 2024 году Украина будет работать над укреплением оборонной промышленности и восстановлением сил.

Война в Украине может продолжаться еще два года, а может, и все пять. Большого контрнаступления ВСУ в этом году ожидать не стоит.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с данными западных разведок.

По информации издания, война России против Украины будет продолжаться "еще долго", независимо от того, кто победит в США на президентских выборах в ноябре 2024 года.

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“Оценки отличаются, но практически все они предполагают, что, согласно многим источникам, знакомым с данными разведки, будет еще по крайней мере два года борьбы достаточно долго, чтобы пережить первый срок Байдена. В частном порядке некоторые официальные лица США и Запада говорят, что боевые действия могут занять еще пять лет”, — говорится в публикации.

Поэтому в США хотят направить Украине как можно больше помощи к январю 2025, поскольку там опасаются, что в случае переизбрания Трампа поддержка может сократиться.

Американский чиновник, которого издание не называет, предположил, что в 2024 году Украина будет работать над укреплением оборонной промышленности и восстановлением сил до 2025 года.

"Именно поэтому постоянная поддержка Запада так важна, поскольку в этом году будет сделано все, что определит дальнейшую судьбу 2025 года и, возможно, в последующие годы", — уточнил он.

Еще один анонимный американский военный чиновник отметил, что новая попытка великого украинского наступления на юге состоится "минимум через два года".

"Обе стороны слишком истощены в плане войск и техники, чтобы в 2024 году ожидать больших сдвигов", — подчеркнул он.

Также чиновник добавил, что украинцы обсуждают 2025 год как "более реальный вариант с точки зрения того, что они могут создать для начала нового наступления".

Напомним, военная помощь Украине от Соединенных Штатов Америки официально приостановлена. Это будет продолжаться до тех пор, пока американский Конгресс одобрит новое финансирование.

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