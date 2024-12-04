Западные системы ПВО в Польше будут защищать только воздушное пространство НАТО – министр обороны

Ситуацию с атаками на Украину польский политик назвал "драматической".

Западные противовоздушные системы, которые получит соседняя Польша, будут защищать воздушное пространство исключительно стран НАТО.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24.

"Польша — прифронтовая страна. Были нарушения воздушного пространства в Польше, Румынии, Латвии. Мы должны усилить защиту воздушного пространства", — подчеркнул он.

Впрочем, по его словам, "ситуация с воздушными ударами в Украине драматична".

Косиняк-Камыш упомянул вопрос отправки в его страну норвежских многоцелевых самолетов F-35 и зенитных систем NASAMS для защиты воздушного пространства над логистическим хабом с помощью Украины в Ясенке, а также решение Германии направить в Польшу батареи системы Patriot.

Напомним, ранее глава польского правительства Дональд Туск рассказал о намерениях укрепить границу с Украиной, где расположена одна из секций оборонных укреплений "Восточный щит". Он добавил, что такие укрепления будут построены на границах с Беларусью и Украиной.

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