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Западные СМИ узнали схему, по которой Россия сможет обходить нефтяные санкции

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Западные СМИ узнали схему, по которой Россия сможет обходить нефтяные санкции

Фото: Getty Images

Впрочем, по мнению аналитиков, эта схема не поможет устранить влияние санкций ЕС.

Чтобы обходить нефтяные санкции, введенные против России из-за военной агрессии, Кремль формирует "теневой флот". Страна-агрессорка купила более 100 судов для ее перевозки.

Об этом говорится в материале агентства Financial Times, ссылаясь на оценки судоходного брокера Braemar и энергетической консалтинговой компании Rystad.

Авторы статьи пишут, что в компании Braemar заметили, что возросло количество покупателей, покупающих старые суда, подлежащие быстрому списанию. Предполагают, что танкеры закупают для России, чтобы и затем смогла использовать их для доставки нефти в такие страны, как Индии, Китай и другие государства Азии. Впрочем, по мнению аналитиков, эта схема не поможет устранить влияние санкций. Трейдеры считают, чтобы сохранить текущие объемы поставок, России нужно примерно 240 судов.

"Несмотря на закупки, в первые месяцы после введения ценового потолка России все равно не будет хватать судов для перевозки нефти, что снизит ее экспорт и повысит цены на рынке", — говорится в FT.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в мире для обслуживания интересов РФ создается огромный "теневой флот" танкеров с неизвестными владельцами. Издание пишет, что США уже несколько месяцев бьют тревогу из-за европейских санкций против России, которые могут спровоцировать такой шок. В Вашингтоне настаивают на том, чтобы компаниям разрешили доступ к предоставлению услуг ЕС, особенно страховых, чтобы избежать скачка цен на нефть до проведения

Напомним, 2 декабря Евросоюз и страны G7 договорились ограничить российские доходы за счет внедрения потолков цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Окончательное решение еще предстоит утвердить Советом ЕС.

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Дата публикации
Просмотры
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