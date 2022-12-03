Западные СМИ узнали схему, по которой Россия сможет обходить нефтяные санкции

Впрочем, по мнению аналитиков, эта схема не поможет устранить влияние санкций ЕС.

Чтобы обходить нефтяные санкции, введенные против России из-за военной агрессии, Кремль формирует "теневой флот". Страна-агрессорка купила более 100 судов для ее перевозки.

Об этом говорится в материале агентства Financial Times, ссылаясь на оценки судоходного брокера Braemar и энергетической консалтинговой компании Rystad.

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Авторы статьи пишут, что в компании Braemar заметили, что возросло количество покупателей, покупающих старые суда, подлежащие быстрому списанию. Предполагают, что танкеры закупают для России, чтобы и затем смогла использовать их для доставки нефти в такие страны, как Индии, Китай и другие государства Азии. Впрочем, по мнению аналитиков, эта схема не поможет устранить влияние санкций. Трейдеры считают, чтобы сохранить текущие объемы поставок, России нужно примерно 240 судов.

"Несмотря на закупки, в первые месяцы после введения ценового потолка России все равно не будет хватать судов для перевозки нефти, что снизит ее экспорт и повысит цены на рынке", — говорится в FT.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в мире для обслуживания интересов РФ создается огромный "теневой флот" танкеров с неизвестными владельцами. Издание пишет, что США уже несколько месяцев бьют тревогу из-за европейских санкций против России, которые могут спровоцировать такой шок. В Вашингтоне настаивают на том, чтобы компаниям разрешили доступ к предоставлению услуг ЕС, особенно страховых, чтобы избежать скачка цен на нефть до проведения

Напомним, 2 декабря Евросоюз и страны G7 договорились ограничить российские доходы за счет внедрения потолков цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Окончательное решение еще предстоит утвердить Советом ЕС.

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