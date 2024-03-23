Западные спецслужбы не будут предоставлять России информацию о теракте в ТРЦ "Крокус Сити Холл" – профессор Нью-Йоркского университета

Американцы точно не будут рисковать и раскрывать свои источники, отметил Игорь Айзенберг.

Спецслужбы США и других западных стран не будут предоставлять россиянам дополнительную информацию о теракте в ТРЦ "Крокус Сити Холл".

Такое мнение профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг высказал в эфире "Эспрессо".

"Я не думаю, что американские спецслужбы будут делиться информацией о теракте в ТРЦ "Крокус Сити Холл". Это не тот уровень сотрудничества. Американцы точно не будут рисковать и раскрывать свои источники. Сегодня это просто невозможно. Спецслужбы предупреждали Россию о подготовке терактов. того же в американском сообщении говорится именно о теракте, произошедшем в ТРЦ "Крокус Сити Холл", – объяснил Айзенберг.

По мнению эксперта, спецслужбы западных стран не будут рисковать своими источниками информации.

"Очевидно, что спецслужбы США не делились с россиянами источниками и не собираются этого делать. По дальнейшему сотрудничеству в расследовании теракта я не думаю, что возможно любое сотрудничество с РФ. Это же касается и других западных спецслужб. Впрочем, о чем будут заботиться американцы так это о своих источниках и информации", – резюмировал он.

Напомним, директор российской ФСБ Александр Бортников заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холли" в Подмосковье. Среди них — два гражданина Таджикистана.

Российские власти сообщили, что задержание произошло возле границы с Украиной. В ФСБ РФ утверждают, что у них были "соответствующие контакты на украинской стороне".

В то же время, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой сообщил, что после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой белорусские спецслужбы помогали российским силовикам помешать террористам бежать через границу с Беларусью.

Напомним, в субботу, 23 марта, группировка джихадистов "Исламское государство" обнародовала заявление с подробностями о вчерашнем нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Теракт объясняют войной между "Исламским государством" и "странами, борющимися с исламом".

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