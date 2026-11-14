Западный бизнес заставляют оплачивать войну против Украины: Россия превращает конфискованные активы в оружие

Известные иностранные компании невольно финансируют российскую армию

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Российские власти фактически превращают захваченный западный бизнес в источник ресурсов для войны против Украины . По меньшей мере, шесть компаний, чьи российские активы перешли под контроль назначенных Кремлем руководителей, перечислили в общей сложности около 7,1 млрд рублей — примерно 86,9 млн долларов — в поддержку российских военных.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Какие западные компании финансируют российскую армию

По данным Bloomberg, среди компаний, чьи российские подразделения направили средства на военные нужды РФ — нидерландский производитель красок AkzoNobel, итальянская компания по производству электрооборудования DKC, польский производитель упаковки Can-Pack, пивоваренная AB InBev Efes, немецкая торговая сеть Metro и датский производитель.

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Деньги преимущественно поступали в организацию «Народный фронт», реализующую программу «Все для победы!». Собранные средства использовали для закупки беспилотников, квадроциклов, средств связи и другого оборудования для воюющих против Украины российских военных.

В то же время материнские компании не обязательно контролируют эти перечисления. Представитель AkzoNobel заявил Bloomberg, что нидерландская штаб-квартира упустила возможность отслеживать деятельность своих предприятий в России и узнает об их действиях из сообщений в СМИ.

Как Кремль получает контроль над западным бизнесом

Механизм так называемого временного управления Владимир Путин ввел указ в апреле 2023 года. Он позволяет российским властям передавать под контроль назначенных руководителей имущество, акции и доли компаний, связанных с государствами, которые Москва считает «недружественными».

Формально иностранные собственники могут сохранять право собственности, однако фактически упускают возможность управлять своими предприятиями и контролировать их деятельность. Такой механизм Кремль применяет на фоне роста военных расходов и дефицита российского бюджета.

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ISW ранее оценивал, что изъятие европейских активов помогает Кремлю получать временные финансовые ресурсы, пока расходы на войну продолжают расти.

Западный бизнес под контролем Кремля - последние новости

В сентябре Кремль распространил механизм временного управления на российские активы швейцарской Nestlé и французской Auchan, а также сети Lemana Pro, бывшей Leroy Merlin. Контроль над предприятиями была передана малоизвестной московской структуре «Л.Е.В. Менеджмент», руководителем которой стал бывший высокопоставленный чиновник МВД РФ. Так российские власти установили контроль над бизнесом Nestlé и Auchan , хотя формально компании оставались иностранными владельцами.

В конце октября стало известно, что российское подразделение немецкой торговой сети Metro перечислило один миллиард рублей в фонд помощи армии РФ. Эти деньги должны были пойти на закупку дронов, автомобилей и средств связи. В немецкой штаб-квартире компании от этого пожертвования отмежевались. На фоне роста военных расходов Кремль одновременно ищет новые источники доходов и вводит дополнительные финансовые поборы с бизнеса и граждан .

В начале ноября российские власти взяли под контроль уже семь юридических лиц японской корпорации Japan Tobacco International. Речь идет о предприятиях, связанных с производством сигарет, обработкой табачного сырья и управлением бизнесом. Японский МИД выразил Москве протест, а акции Japan Tobacco на фоне новостей упали на 19,3%. Это стало еще одним примером того, как Кремль распространяет контроль на иностранные активы .

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