"Западу нужно приобрести правильное мышление": Ходжес о "козыре" РФ

Вооруженные силы Путина не следует переоценивать. В то же время у него есть козырь – неспособность Запада признать, что Россия воюет с ним, использует угрозы, дезинформацию, преступную деятельность, ежедневно нарушает международное право. А там все еще действуют так, словно они ответственное государство.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Как отмечает Ходжес, именно поэтому нужно приобрести правильное мышление и относиться к России так, будто мы находимся в состоянии войны как части большего глобального вызова. Это позволит продолжать бороться, чтобы найти то, что нужно для стратегического мышления и действий.

"Нет, я не наивен. В этом году есть выборы по всей Европе, европейские выборы, национальные выборы, местные выборы, и, конечно, в США есть выборы. Это такая природа, но у нас были выборы и раньше во время войны. Мы должны это сделать. Поэтому я должен сказать, что мой президент, очень хорошо поработавший над этим, сейчас не может объяснить, почему поражение России отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов. И я надеюсь, что он и другие придут к этому выводу как можно скорее", – подытожил он.

Ранее Ходжес высказался о вероятном наступлении РФ и угрозе Киеву и Харькову.

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