Западу придется заплатить сполна: The Times о "глупой дипломатии" Трампа и ее последствиях

Недальновидная дипломатия Трампа — геополитический подарок Китаю / © ТСН.ua

Глупая дипломатия президента США Дональда Трампа — это подарок китайскому лидеру Си Цзиньпину и угроза Западу, который скоро «заплатит сполна» за недальновидность администрации США.

Об этом в своей колонке для The Times британский политик Уильям Гейг.

Гейг обращает внимание на огромный парад в Пекине в честь 80-летия победы в 1945 году.

«Для Владимира Путина… это напоминание о том, что Россия никогда не сможет отвлечься от Китая. Для Ким Чен Ына это урок о том, кто, в конце концов является главным. Для Тайваня это послание о том, что сопротивление будет бесполезным. Для Дональда Трампа, который будет смотреть парад по телевизору, это будет демонстрацией того, как настоящий диктатор проводит парад, с высокодисциплинированными гусиными шагами военных и миллионами подбадривающих их граждан нравится им это или нет», — пишет автор, намекая на неудачную идею Трампа с военным парадом, осужденной в США.

Проблемы Китая

Гейг отмечает, что Си хочет продемонстрировать свою власть на фоне ряда проблем.

По данным автора, ведущие представители военного руководства КНР будут отсутствовать на параде, поскольку Си ощутил необходимость их очистить. Также в прошлом месяце исчез из виду общественности высокопоставленный чиновник по вопросам внешней политики Лю Цзяньчао.

По мнению британца, вряд ли Китай готов к глобальной масштабной войне.

«Ни один из солдат, проходивших парад мимо, никогда не воевал. Долгосрочные структурные проблемы Китая становятся все очевиднее: замедление роста, высокий уровень безработицы среди молодежи и серьезные демографические проблемы, возникающие в ближайшее время. К середине века в Китае будет меньше половины молодых мужчин военного возраста, чем сегодня», — рассуждает он.

Ошибка Трампа

По мнению автора, президент Трамп неправильно понял Китай, введя большие тарифы на «День освобождения». В свою очередь Пекин смог показать миру, что он может противостоять Америке. Контроль над большей частью мировых поставок редкоземельных элементов и критически важных минералов, которые сейчас лицензированы и ограничены Китаем, оказался решающим преимуществом в переговорах.

Также президент США потерпел фиаско в построении отношений с Индией.

Колониальное прошлое Индии сделало ее крайне агрессивной по поводу давления со стороны западных государств. Ее лидеры смотрят на мир, прежде всего, сквозь призму напряженных отношений с Пакистаном, вновь переросшими в открытый конфликт в начале этого года. Индия особенно остро реагирует на любую третью страну, претендующую на роль арбитра в ее соперничестве с Пакистаном.

Понимание Индии может дать три правила взаимодействия с ее лидерами: никогда не занимать позицию устрашения и угроз; никогда не утверждать, что вы разрешаете свои разногласия с Пакистаном извне; никогда не вести себя так, будто пакистанская армия — один из ваших лучших друзей. В последние недели Трампу удалось нарушить все три этих правила.

Невозможно, чтобы США специально разработали стратегию, направленную на сближение Индии с Китаем. Поэтому она должна являться результатом незнания или просчета. К сожалению, этот геополитический подарок Китаю дополняет растущую кучу подарков, говорит автор статьи.

Жестокое отношение Трампа к Бразилии показывает Латинской Америке, что Китай является более надежным партнером. Огромные сокращения внешнеполитической помощи США вынуждают страны Африки обращаться в Китай за помощью.

«Трудно представить исторический прецедент для великой державы, которая предоставляет своему главному сопернику столько возможностей. Афины никогда не дарили таких подарков Спарте, а Британия — императорской Германии, а США — Советскому Союзу. Если в ближайшее время это не изменится, Запад будет сожалеть о последствиях… Во внешней политике приходится платить цену за действия без понимания других стран, особенно когда они так важны, как Китай и Индия. Не удивляйтесь, если скоро Западу придется заплатить эту цену сполна», — пишет Уильям Гейг.

Напомним, что Путин прилетел в Китай на саммит ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Там он сделал циничное заявление о пути к миру в Украине. Также в Китай на своем бронированном поезде прибыл диктатор КНДР Ким Чен Ин.

Между тем спикер Путина Песков заявил о построении новой системы на «обломках» Запада.