Запасайтесь едой: правительство Британии обратилось к населению с важным заявлением из-за российской угрозы

Великобритания / © Unsplash

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Правительство Британии призвало граждан страны запастись едой и водой на случай кибератаки со стороны России.

Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на новый план подготовки страны к конфликту с РФ.

Позже британские министры начнут кампанию по информированию общественности о том, как готовиться к чрезвычайным ситуациям, в частности, создать запасы продуктов питания, лекарств и основных средств выживания на фоне растущей озабоченности по поводу нападения России на страну НАТО и постоянных кибератак.

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Главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс рассказал, что правительство также в следующем году проведет национальные учения по внутренней обороне на случай «гибридной» атаки на Великобританию со стороны РФ.

По его словам, кибератака может повлиять на доступ к электроэнергии, воде, связи или местным магазинам для приобретения продуктов питания.

Кампания по информированию граждан Британии будет включать в себя новые рекомендации для школ и колледжей, чтобы научить детей, как оставаться в безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Министры также обновили Национальный реестр рисков — это публичный документ, в котором изложены «обоснованные худшие сценарии» из ряда угроз. Среди них российская кибератака на ряд стратегических, силовых и политических структур страны.

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