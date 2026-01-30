Куба / © Associated Press

У Кубы осталось запасов нефти примерно на 15–20 дней при уровне потребления и собственной добычи.

Об этом сообщает Financial Times.

Ситуация резко обострилась после того, как Мексика, фактически последний заметный поставщик, предположительно отменила отгрузку, а США блокируют возможные поставки из Венесуэлы.

В случае, если поставки не возобновятся, страна может перейти к жесткому нормированию топлива. В то же время, значительная часть Кубы уже живет в условиях почти ежедневных отключений электроэнергии.

Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении «перекрыть» нефтяные потоки для коммунистического острова. На этой неделе он также утверждал, что кубинский режим «очень близок к провалу».

Эксперт по энергетике Техасского университета Хорхе Пиньон предупредил: если новые партии нефти не поступят в ближайшие недели, «у них на руках — большой кризис».

По данным компании Kpler, с начала 2026 года Куба получила всего 84,9 тыс. баррелей нефти — речь идет об одной партии из Мексики 9 января. В пересчете это более 3 тыс. баррелей в сутки, в то время как в 2025 году средний импорт от всех поставщиков достигал около 37 тыс. баррелей в сутки.

Отдельно отмечается, что если добавить эту поставку в оцененные 460 тыс. баррелей запасов на старте года, общего ресурса и хватает ориентировочно на 15–20 дней.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне обсуждается радикальный шаг — полное перекрытие морских путей поставки нефти в Кубу с целью усиления экономического и политического давления.

Мы ранее информировали, что администрация Дональда Трампа изучает возможность смены власти на Кубе уже к концу 2026 года.