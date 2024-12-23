Запасы тактического ядерного оружия: у кого больше – США или России

В совокупности Россия и США контролируют около 90% мирового ядерного оружия.

Широкомасштабные учения России с применением ядерного оружия и его выбор в пользу размещения систем в Беларуси снова привлекли к запасам тактического ядерного оружия в Москве.

Издание Newsweek проанализировало, как российский арсенал тактического ядерного оружия соотносится с американским.

Глава британских вооруженных сил адмирал Тони Радакин заявил ранее, что есть огромные угрозы тактического использования ядерного оружия, а страны НАТО стоят перед рассветом третьей ядерной эры.

Также читайте Китай быстрыми темпами наращивает свой ядерный арсенал: в Пентагоне оценили угрозу

В совокупности Россия и США контролируют около 90% мирового ядерного оружия. Это стратегическое и нестратегическое или тактическое ядерное оружие. В отличие от стратегического оружия тактическое ядерное оружие предназначено для использования на поле боя или так называемом конкретном театре военных действий.

Стратегическое ядерное оружие ограничено в соответствии с новым Договором СНВ, срок действия которого истекает в 2026 году. Стратегическое ядерное оружие разворачивается на межконтинентальных баллистических ракетах, баллистических ракетах подлодок и ракетах, запускаемых с бомбардировщиков. Их считают ракетами, которые могут сравнить с лица земли целые города и угрожать большим мировым супердержавам.

"Имеется в виду, что [тактическое оружие] нанесет меньший ущерб", – заявляла Международная кампания за отмену ядерного оружия. Но мощность этих боеголовок может достигать 300 килотонн, что в 20 раз больше, чем у уничтожившей Хиросиму бомбы, добавили в организации.

Сколько у России тактического ядерного оружия?

В начале этого года Вашингтон подтвердил предварительные оценки запасов нестратегического ядерного оружия России, определив их количество между 1000 и 2000 боеголовками.

От России не требуется разглашать свои запасы тактического ядерного оружия в отличие от количества стратегического ядерного оружия.

"Россия имеет активный запас до 2000 нестратегических ядерных боеголовок", — оценили США в 2022 году.

Среди запасов тактического ядерного оружия – гравитационные бомбы, зенитные ракеты, системы противоракетной обороны, торпеды, ядерные мины, а также ядерные боеголовки, которые могут быть запущены российскими системами, оснащенными обычными и ядерными боеприпасами.

Ранее в этом году Федерация американских ученых оценила количество нестратегических ядерных боеголовок в России в 1558.

Многие системы оружия, которые используются для запуска тактического ядерного оружия, можно также использовать для обычных операций или миссий, не включающих ядерное оружие.

"Хотя Россия сначала последовала примеру Америки и так же резко сократила свои стратегические ядерные силы, она сохранила большое количество нестратегического ядерного оружия", – оценивается в Обзоре ядерной ситуации США за 2018 год, написанном во время первой администрации Трампа. "Сегодня Россия модернизирует это оружие, а также другие свои стратегические системы".

Как выглядят запасы тактического ядерного оружия в США?

В апреле Государственный департамент заявил, что администрация Байдена, как и предыдущие администрации, считает, что США не нужно "ни соответствовать, ни подражать" запасам тактического оружия России.

По предварительным оценкам США имеют 200 единиц тактического ядерного оружия, причем примерно половина из них размещена на европейских базах. Считается, что США имеют около 100 тактических бомб, размещенных в пяти странах НАТО на континенте, включая Турцию, Германию и Бельгию.

Ранее в Белом доме прокомментировали возможность получения Украиной ядерного оружия.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.