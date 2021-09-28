Запись неизданной песни Джона Леннона и Йоко Оно выставили на аукционе: стоимость стартует от $32 тыс.

Запись неизданной песни Джона Леннона и Йоко Оно выставили на аукционе: стоимость стартует от $32 тыс.

33-минутную аудиозапись в 1970 году записала "кучка 16-летних хиппи".

Редкую кассетный запись Джона Леннона и Йоко Оно, записанную четырьмя датскими подростками более 50 лет назад, во вторник, 28 сентября, продадут с аукциона в Копенгагене.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что 33-минутная аудиозапись была сделана в датском городке Ти в 1970 году, за несколько месяцев до того, как The Beatles объявили о своем распаде.

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Ее записала группа школьников, которая брала у знаменитого музыканта интервью для школьной газеты. "Мы были кучкой 16-летних хиппи", — поделился владелец кассеты Карстен Хоежен.

Он рассказал, что записывал встречу с одолженными кассетным магнитофоном и микрофоном, тогда как его друг Джаспер Юнгерс делал фотографии.

По его словам, встреча была "очень уютной" и "непринужденной", в частности Леннон и Оно сидели на диване вместе с дочерью художницы — Киоко, ее родным отцом Энтони и его женой Мелиндой Кокс, "поставив ноги в шерстяных носках на стол".

Во время встречи компания пообщалась с детьми, после чего Леннон под гитару спел хит "Give Peace A Chance", а также вместе с Оно выполнил короткую мелодию под названием "Radio Peace", написанную для радиостанции.

"Радиостанцию так и не открыли, и песню не выпустили, — указывает Хоежен. — Насколько нам известно, единственное место, где существует эта песня — это наша кассета".

Аудиоролик вместе с оригиналом школьной газеты и 23 фотографиями выставили в главном аукционном доме Дании Bruun Rasmussen, который надеется получить за лот от 32 до 50 тысяч долларов.

Ранее рукописное письмо Альберта Эйнштейна с формулой "E = mc2" ушло с молотка за 1,2 миллиона долларов, тогда как стартовая цена составляла около 400 тысяч долларов.

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