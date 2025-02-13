Записан момент взрыва "Титана": исследователи опубликовали жуткий звук катастрофы под водой

Два года спустя после трагедии с подводным батискафом "Титан", во время которой погибли пять человек, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) обнародовало аудиозапись момента взрыва.

Это первая официальная запись, опубликованная правительственными органами США, пишет Popular Science.

Запись была сделана 18 июня 2023 года специальным пассивным акустическим регистратором, находившимся примерно в 1448 км от места трагедии. Сначала в клипе слышна почти полная тишина, резко сменяющаяся глубоким, мощным грохотом, частота которого доходит до 400 Гц, согласно анализу NOAA.

Роковое погружение и предупреждение экспертов

Компания OceanGate, разработавшая "Титан", предлагала туристам подводные экскурсии к обломкам "Титаника" с 2021 года. Стоимость одного места на батискафе составляла 250 тысяч долларов, а сами погружения проходили на глубину 3,2 км, где находятся останки знаменитого лайнера, признанного объектом подводного культурного наследия ЮНЕСКО.

Исследователи записали и выложили в сеть звук катастрофической аварии подводного аппарата

Несмотря на масштабную коммерческую кампанию, с самого начала проект сопровождался многочисленными оговорками со стороны международных морских организаций. Специалисты выражали сомнения в конструкции аппарата, его герметичности и возможных технических неисправностях. В течение двух лет эксплуатации "Титан" неоднократно сталкивался с техническими сбоями и терял связь с надводным судном.

18 июня 2023 года, через 103 минуты после начала очередного погружения, связь с "Титаном" исчезла. На борту находился генеральный директор OceanGate Стоктон Раш и еще четыре человека. Четыре дня продолжались лихорадочные международные поиски, охватившие более 16 000 квадратных километров Атлантики. 22 июня дистанционно управляемые подводные аппараты (ROV) обнаружили обломки батискафа вблизи "Титаника".

Мгновенная катастрофа и масштабные последствия

Эксперты подтвердили, что "Титан" испытал почти мгновенный взрыв из-за критичного дефекта в корпусе. На глубине 3,2 км давление окружающей водной среды достигает 2455 кг на квадратный дюйм (psi), что оказалось роковым для батискафа. Взрыв произошел менее чем за 20 миллисекунд – настолько быстро, что люди на борту не успели бы даже понять, что происходит.

Во время масштабных спасательных работ в октябре 2023 года Береговая охрана США смогла изъять дополнительные обломки аппарата, а также предполагаемые остатки погибших. В сентябре 2024 г. во время официальных слушаний Морского совета по расследованиям было подтверждено, что обломки "Титана" разбрасывало на площади около 30 000 квадратных метров.

Эксперты собрали сотни обломков, однако некоторые большие части корпуса оказались слишком тяжелыми, чтобы их можно было поднять на поверхность. Несмотря на все исследования, трагедия "Титана" остается одной из самых обсуждаемых аварий в истории подводного туризма.