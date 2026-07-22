"Заплатила 4000 евро": беженка из Украины была шокирована штрафами за деревья в Германии

Деревья / иллюстративное фото / © Associated Press

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Украинцы, выехавшие в Германию, часто сталкиваются с непривычными местными законами и крупными штрафами.

Об одном из таких случаев, который обошёлся нашему соотечественнику в кругленькую сумму, рассказала беженка Людмила Русина.

По её словам, в этой стране предусмотрены очень высокие штрафы даже за ущерб, нанесённый окружающей среде в результате дорожно-транспортных происшествий.

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«Штраф за сбитое дерево в Германии — четыре тысячи евро. И именно столько заплатил украинец, который непреднамеренно повредил его в результате ДТП», — рассказала Людмила.

Украинка пояснила, что большинство городских деревьев в Германии находятся на строгом учете и имеют собственные инвентарные номера, которые можно увидеть на специальных табличках. Если насаждение повреждено, виновник происшествия обязан оплатить не только штраф за нарушение ПДД, но и компенсацию за аварийные работы, утилизацию и посадку нового зеленого насаждения. В зависимости от возраста и ценности дерева сумма компенсации может достигать десятков тысяч евро.

Впрочем, таких огромных незапланированных расходов можно было бы избежать при наличии подходящей страховки.

«В Германии без таких полисов нельзя даже из дома выходить, и именно поэтому большинство бережливых немцев на них не экономят. Ведь они спасают их от очень больших непредвиденных расходов. Поэтому анекдоты о том, что немцы страхуют всё, — не такие уж и анекдоты, а продуманный подход к жизни», — отметила беженка.

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Украинцы за рубежом — последние новости

По состоянию на конец апреля 2026 года за пределами Украины находилось 5,762 млн украинских беженцев, из которых 5,213 млн — в Европе, причем наибольшее количество из них приняли Германия и Польша. В Министерстве экономики отмечают, что миграция постепенно стабилизируется, однако количество вынужденных переселенцев из-за войны по-прежнему остается значительным.

Кроме того, ТСН.ua рассказывал о том, какие нововведения стоит знать украинским беженцам в Европе.

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