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Запрещенный Орбаном гей-парад собрал рекордное количество участников: фото
В марше за европейские ценности приняли участие многочисленные депутаты Европарламента.
Прайд-марш в поддержку прав ЛГБТ+ в Будапеште, проведение которого запретило правительство премьер-министра Виктора Орбана, собрал около 200 000 человек. Гей-парад в столице Венгрии прошел без инцидентов.
Об заявил Мате Хегедиш, представитель Будапештского прайда, передает издание Digi24
Это собрание стало самым массовым за все 30 лет его проведения. Рекордное количество участников было вызвано сопротивлением запрету прав ЛГБТ+, к которому стремился премьер-министр Орбан.
Во главе демонстрации под лозунгом «Свободу и любовь нельзя запретить» шел мэр Будапешта, эколог Гергей Карачонь, в сопровождении Йоланды Диас, вице-премьер-министра Испании.
«Будапешт, благодаря вашему участию, сегодня стал столицей Европы», — сказал Карачонь.
Мэр венгерской столицы заявил, что город «всегда будет защищать тех, кому грозит лишение прав».
«Или мы все свободны, или никто из нас не свободен», — добавил он, сделав четкий намек на предстоящие парламентские выборы весной 2026 года и заявив, что страна «стоит перед большими изменениями».
Карачонь поблагодарил своих коллег из таких городов, как Барселона, Париж, Афины и Лондон, которые приняли участие в марше солидарности.
Европейский парламент на Будапештском прайде официально представлял вице-президент европейского законодательного органа Николае Штефануце.
В марше за европейские ценности также приняли участие многочисленные депутаты Европарламента из нескольких политических групп, сообщил Европейский парламент в пресс-релизе, опубликованном в субботу.
«Разнообразие и недискриминация являются фундаментальными ценностями для Европейского парламента, закрепленными в Хартии основных прав Европейского Союза», — говорится в релизе.
Европейский парламент неоднократно выступал против регресса европейских ценностей в Венгрии. В своей резолюции от 18 июня 2025 года депутаты Европарламента выразили обеспокоенность дискриминационными мерами, введенными в некоторых государствах-членах под предлогом борьбы с «пропагандой ЛГБТИК».
Премьер-министр Виктор Орбан, чтобы избежать обвинений в жестоком подавлении демонстрации исключил любое вмешательство правоохранительных органов, но пригрозил участникам дальнейшими правовыми последствиями.
Вдоль маршрута были установлены камеры наблюдения, а распознавание лиц может позволить властям накладывать штрафы на сумму до 500 евро. Также организация или подстрекательство к участию наказывается лишением свободы на срок до одного года.
С юридической точки зрения запрет нарушает европейские договоры, подписанные Венгрией после ее вступления в Европейский Союз (ЕС) в 2004 году.
Напомним, ранее венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном предложило перенести это мероприятие ЛГБТ-сообщества в закрытое пространство, ссылаясь на «защиту детей»