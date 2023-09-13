Запрет импорта зерна из Украины: в Дуды заявили о возможной встрече с Зеленским

Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот анонсировал встречу в ближайшее время Анджея Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне зернового кризиса.

Об этом он сказал в эфире RMF FM.

Павел Шрот, однако, не стал раскрывать подробности предстоящей встречи.

"Я не хочу забегать наперед, потому что имею свои данные, но разные соображения безопасности также играют роль. Президент Зеленский является лидером страны, которая находится в состоянии войны, он находится под угрозой террористической атаки со стороны России" — сказал Шрот, ответив на вопрос о том, когда может состояться встреча двух президентов.

По словам Шрота, Анджей Дуда поддерживает позицию правительства Польши относительно одностороннего продления эмбарго на украинский агроимпорт.

"Преследуя свои национальные интересы, Польша решила закрыть польский рынок для украинского зерна, потому что Польше это зерно не нужно. Это зерно очень нужно странам, которым грозит голод в результате потрясений, связанных с российской агрессией против Украины…, и транспортировка этого украинского зерна через Польшу в эти страны должна быть облегчена", – сказал Глава канцелярии президента Польши.

Польша блокирует экспорт украинского зерна

12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не планирует снимать запрет на импорт украинской агропродукции, в частности, зерновых культур. Он подчеркнул, что на решение Варшавы не повлияют даже представители ЕС.

Нынешние ограничения по ввозу украинского зерна в Польшу действуют до 15 сентября. Далее Варшава должна принять, продолжать ли эмбарго на агропродукцию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна Киев обратится в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО).

Польские СМИ сообщали, что ЕС может ввести санкции против Польши за продление эмбарго на зерно из Украины.

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