Запрет на кинотеатры и рестораны: невакцинированным в Германии грозят новые ограничения

Запрет на кинотеатры и рестораны: невакцинированным в Германии грозят новые ограничения

В Германии люди, которые до сих пор не получили прививки от COVID-19, могут столкнуться с новыми ограничениями.

Жители Германии, не получившие вакцину от коронавируса, не смогут посещать кинотеатры и рестораны, даже при наличии отрицательного теста на COVID-19.

О планах ввести новые ограничения рассказал глава ведомства федерального канцлерка ФРГ Гельге Браун, информирует Deutsche Welle.

Он подтвердил, что вакцинированы будут иметь больше свобод, чем невакцинированные в случае дальнейшего распространения инфекции.

"Тем, кто еще не сделал прививку, придется сократить количество контактов. Это, в частности, может означать, что посещение ресторанов, кинотеатров и стадионов больше не будет возможным — даже для тех, кто сдали тесты и получили отрицательные результаты", — заявил Браун.

В свою очередь кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократический союз (ХДС)/Христианско-социальный союз (ХСС) Армин Лашет отверг такое предложение Брауна по поводу невакцинированных.

"Я не поддерживаю идею обязательной вакцинации и того, чтобы оказывать на людей косвенное давление, чтобы они делали прививки", — отметил Лашет.

Ранее в Минздраве рассказали, какие ограничения во время карантина могут отменить для вакцинированных от коронавируса.

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