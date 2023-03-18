Запрет на TikTok: пользоваться соцсетью теперь не могут сотрудники госорганов и частных компаний Чехии

В Чехии работникам государственных органов, предприятий и частных компаний запретили использовать китайскую соцсеть TikTok на рабочих компьютерах и телефонах по соображениям безопасности.

Об этом пишет radio.cz.

Запрет также распространяется на персональные устройства, если сотрудники используют их для работы.

"Распоряжение из предупреждения Национального управления кибербезопасности и информационной безопасности выпустили канцелярия Сената ЧР и чешские министерства. Аналогичное решение приняли, например, полугосударственная энергетическая компания ČEZ, Академия наук ЧР, Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов, банк ČSOB и ряд других учреждений, организаций и компаний. Ранее об этом решении сообщила мэрия Праги. Министерство обороны также запретило устанавливать на устройстве китайскую программу WeChat", — говорится в сообщении.

Запрет на TikTok

В Канаде государственным служащим также запретили пользоваться на рабочих гаджетах соцсетью TikTok. Правительство страны считает, что это рискованно для конфиденциальности и безопасности.

Впоследствии парламент Дании призвал сотрудников удалить TikTok.

Удалить китайское приложение призывают и в Министерстве обороны Литвы. Там подчеркнули, что доступ к данным пользователей может получить "не только разработчик программы".

В Китае отреагировали на запрет пользоваться соцсетью TikTok для государственных служащих США. В дипломатическом ведомстве КНР обвинили американцев в злоупотреблении государственными властями "для подавления иностранных компаний". В конце февраля Белый дом объявил, что у госслужащих 30 дней на удаление этого мобильного приложения из своих гаджетов.

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