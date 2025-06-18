Запрет на вейпы и паучи: в одной из стран ЕС усилили ограничения

В Польше запретили продажу несовершеннолетним всех средств для курения, даже без никотина

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В мире вейпинга и никотиновых паучей происходят значительные изменения, непосредственно касающиеся молодежи и любителей «поднимать» в общественных местах. В Польше сделали решительный шаг в этом направлении, введя запрет на продажу всех видов электронных сигарет несовершеннолетним и ограничив их использование, чтобы уберечь молодежь от вредных привычек.

Об этом сообщили в канцелярии президента Польши.

Запрет на продажу «электронок» несовершеннолетним

Это уже не просто дискуссии или инициативы – это реальность. Президент Польши Анджей Дуда поставил свою подпись под поправкой к закону, которая полностью запрещает продажу электронных сигарет и никотиновых паучей лицам, не достигшим совершеннолетия. Это значит, что для подростков «электронки» станут официально недоступными, а магазины обязаны будут размещать специальные предупреждения об этом запрете.

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Новые правила охватывают не только физические магазины, но распространяются на покупку через интернет и торговые автоматы. Закон четко регулирует продажу таких товаров онлайн и через вендинговые машины, чем блокирует популярные лазейки, которыми привыкли пользоваться подростки. Ожидается, что эти нормы будут работать уже через две недели после официальной публикации документа.

Запрет на курение в общественных местах

Ограничения касаются не только продажи, но и использования электронных сигарет. Даже «электронки», содержащие безникотиновую жидкость, теперь подпадают под запрет использования в определенных общественных местах.

Все курильщики в Польше, независимо от возраста, теперь могут забыть об использовании вейпов на остановках общественного транспорта, в ресторанах, на детских площадках и в школах. Это важный шаг к тому, чтобы обезопасить пассивных курильщиков и создать здоровые условия в публичных пространствах. Таким образом, польские власти пытаются изменить поведенческие нормы в обществе и защитить здоровье нации.

Напомним, несмотря на официальный запрет в Украине, который вступил в силу еще в июле 2023 года, а полностью вступил в силу в 2024 году, в торгово-развлекательных центрах Киева несовершеннолетние могут без всяких препятствий приобрести ароматизированные одноразовые электронные сигареты. полностью провалилась.

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