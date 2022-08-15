Запрет на выдачу шенгенских виз не повлияет на смену политических настроений россиян — политолог

Загранпаспорта имеет только треть россиян. В Европу путешествует еще меньше. Это, как правило, средний класс российского общества.

Политолог Владимир Фесенко в колонке для НВ рассказал, как повлияет на будущее России возможный запрет шенгенских виз для россиян.

Так, по его словам, средний класс российского общества – это представители коррумпированной российской бюрократии. Это не те люди, которые совершают бунты.

"Другая половина – бизнес, "креативный класс". В нем есть люди как с оппозиционными взглядами, так и сторонники Путина, а есть и просто "молчаливое большинство". Последних некоторые жестко называют "терпилами". И эти люди тоже в бунтах и даже в обычных протестах не участвуют. Российская оппозиция сейчас разрушена и раздавлена. Значительная и активная ее часть эмигрировала, а оставшиеся — под рисками репрессий, а самых активных уже посадили", — отметил он.

Фесенко говорит, чтобы пошатнулся путинский режим, нужен серьезный политический кризис в РФ. Запрет шенгенских виз для россиян никак не отразится на провоцировании такого кризиса.

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"Что касается визового вопроса, то на ослабление России может повлиять как раз не запрет для россиян на выезд из их страны, а наоборот — стимулирование эмиграции специалистов (айтишников, инженеров и т.д.). Это будет относительное, но все же ослабление. И, скорее всего, ослабление России". При таких условиях Путин (или его режим) сами начнут закрывать страну на выезд. И такие планы в России уже обсуждаются. Следовательно, еще большой вопрос — на кого больше сработает запрет шенгенских виз для россиян", — считает политолог.

Будет ли полный запрет на шенгенские визы для россиян

По словам эксперта, Запад не решится на этот шаг. По разным причинам, но в основном потому, что эффект такого тотального запрета на Западе считается сомнительным и неоднозначным.

"Что нужно, и что могут поддержать и в ЕС, и на Западе – так это введение строгих визовых ограничений для россиян. В частности, стоило бы отказаться от упрощенного режима выдачи виз для россиян, а также от туристических виз для россиян. В нынешних условиях (агрессивная война России против Украины) такой упрощенный режим выглядит и несправедливо и политически неуместно", – считает Фесенко.

Политолог отмечает, что необходим запрет на въезд в ЕС представителей российской бюрократии, как людей, управленческих обеспечивающих эту войну. Необходима проверка (перед выдачей визы), поддерживает ли человек, желающий приехать в ЕС, войну РФ против Украины.

"Для стран Балтии, а возможно и для некоторых других стран, целесообразно полное запрещение на въезд россиян. Это будет не просто уместный, а неотложный способ защиты национальной безопасности. Поэтому, по моему мнению, нужен не тотальный запрет шенгенских виз для россиян, а строгие и целевые визовые ограничения для граждан РФ. Это будет и более логично, и более эффективно", – резюмировал он.

Напомним, россияне массово побежали за шенгенскими визами. Выдачу туристических виз для граждан РФ приостановили Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия и Словакия. В ЕС накануне внесли на обсуждение проект полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.

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