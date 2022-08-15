Запрет на выдачу шенгенских виз не повлияет на смену политических настроений россиян — политолог

По словам эксперта, не стоит ожидать бунта среднего российского класса против путинских властей.
Загранпаспорта имеет только треть россиян. В Европу путешествует еще меньше. Это, как правило, средний класс российского общества.
Политолог Владимир Фесенко в колонке для НВ рассказал, как повлияет на будущее России возможный запрет шенгенских виз для россиян.
Так, по его словам, средний класс российского общества – это представители коррумпированной российской бюрократии. Это не те люди, которые совершают бунты.
"Другая половина – бизнес, "креативный класс". В нем есть люди как с оппозиционными взглядами, так и сторонники Путина, а есть и просто "молчаливое большинство". Последних некоторые жестко называют "терпилами". И эти люди тоже в бунтах и даже в обычных протестах не участвуют. Российская оппозиция сейчас разрушена и раздавлена. Значительная и активная ее часть эмигрировала, а оставшиеся — под рисками репрессий, а самых активных уже посадили", — отметил он.
Фесенко говорит, чтобы пошатнулся путинский режим, нужен серьезный политический кризис в РФ. Запрет шенгенских виз для россиян никак не отразится на провоцировании такого кризиса.
"Что касается визового вопроса, то на ослабление России может повлиять как раз не запрет для россиян на выезд из их страны, а наоборот — стимулирование эмиграции специалистов (айтишников, инженеров и т.д.). Это будет относительное, но все же ослабление. И, скорее всего, ослабление России". При таких условиях Путин (или его режим) сами начнут закрывать страну на выезд. И такие планы в России уже обсуждаются. Следовательно, еще большой вопрос — на кого больше сработает запрет шенгенских виз для россиян", — считает политолог.
Будет ли полный запрет на шенгенские визы для россиян
По словам эксперта, Запад не решится на этот шаг. По разным причинам, но в основном потому, что эффект такого тотального запрета на Западе считается сомнительным и неоднозначным.
"Что нужно, и что могут поддержать и в ЕС, и на Западе – так это введение строгих визовых ограничений для россиян. В частности, стоило бы отказаться от упрощенного режима выдачи виз для россиян, а также от туристических виз для россиян. В нынешних условиях (агрессивная война России против Украины) такой упрощенный режим выглядит и несправедливо и политически неуместно", – считает Фесенко.
Политолог отмечает, что необходим запрет на въезд в ЕС представителей российской бюрократии, как людей, управленческих обеспечивающих эту войну. Необходима проверка (перед выдачей визы), поддерживает ли человек, желающий приехать в ЕС, войну РФ против Украины.
"Для стран Балтии, а возможно и для некоторых других стран, целесообразно полное запрещение на въезд россиян. Это будет не просто уместный, а неотложный способ защиты национальной безопасности. Поэтому, по моему мнению, нужен не тотальный запрет шенгенских виз для россиян, а строгие и целевые визовые ограничения для граждан РФ. Это будет и более логично, и более эффективно", – резюмировал он.
Напомним, россияне массово побежали за шенгенскими визами. Выдачу туристических виз для граждан РФ приостановили Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия и Словакия. В ЕС накануне внесли на обсуждение проект полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.
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