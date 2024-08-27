Запрет РПЦ в Украине: Зеленский прокомментировал реакцию Папы Римского

Очень важно не терять связь ни с Ватиканом, ни с Италией, с информпространством Европы и США.

Президент Владимир Зеленский на фоне запрета РПЦ в Украине и реакции на такое решение Папы Римского высказал мнение о создании института в Украине по налаживанию связей и разъяснению вопросов в этой плоскости со странами ЕС, США.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции во вторник, 27 августа.

На фоне того, что Папа Римский отреагировал на запрет в Украине РПЦ, осудив это решение, встал вопрос, понимают ли партнеры Украины, что речь идет не о церкви, а о зоне влияния РФ на территории нашего государства?

"Есть влияние из-за границы на разные религиозные институции. Я считаю, что в информационном пространстве очень много всего. Ватикан — не исключение. Заявления Папы Франциска были разные. Очень важно, что происходит в информационном поле. Очень важно не терять связь ни с кем. Мы хотим, чтобы у нас появился соответствующий институт, кроме МИД, кроме нас и моего голоса также", — сказал Зеленский.

Он добавил, что борьбу следует продолжать.

"Это самое главное", – сказал президент.

Напомним, Папа Римский Франциск во время воскресной встречи 25 августа в очередной раз призвал к молитве о мире, вспоминая о боевых действиях в Украине и на территории РФ. Более того, он отреагировал на запрет в Украине УПЦ МП.

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