Запрет соцсетей для детей: эксперты предупредили об отрицательных последствиях

Запрет соцсетей для детей несет призванную опасность

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Правительство Великобритании во главе с премьер-министром Киром Стармером анонсировало масштабную кампанию по ограничению доступа к популярным интернет-платформам для несовершеннолетних пользователей. Тотальный запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет должен официально вступить в силу весной 2027 года.

Об этой противоречивой инициативе пишет UNILAD.

Критика правительственного плана и новые угрозы

Британский премьер-министр считает, что социальные сети оказывают крайне опасное влияние на психическое здоровье подрастающего поколения. Чиновник подчеркнул, что родители собственными глазами видят, как интернет-платформы делают их детей абсолютно несчастными.

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Несмотря на поддержку со стороны общества, технологические специалисты бьют тревогу из-за возможных катастрофических последствий такого радикального решения. Они предупреждают, что блокировка заставит подростков искать нерегулируемые части интернета, что быстро приведет к массовым истокам персональных данных.

Профессор компьютерных наук Алан Вудворд отметил, что сейчас очень трудно представить реальный вид этого запрета на практике. "Я не думаю, что правительство действительно понимает, куда они движутся со многими из этих вещей", - заявила эксперт Джаслин Чаггар.

Детали будущих ограничений для подростков

Согласно новым правилам, дети до 16 лет не смогут создавать новые аккаунты на большинстве популярных развлекательных платформ. Те подростки, у которых уже зарегистрированы страницы в запрещенных социальных сетях, столкнутся с принудительной деактивацией своих профилей.

Под жесткий запрет попадут такие известные гиганты, как Facebook, Instagram, Snapchat, X, TikTok и видеохостинг YouTube. Однако правительство оставит несовершеннолетним пользователям беспрепятственный доступ к защищенным мессенджерам обмена сообщениями, включая WhatsApp и Signal.

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Политики также рассматривают возможность введения дополнительных ограничений и потенциальных комендантских часов для молодежи младше 18 лет. В то же время власти переводят ответственность за разработку механизмов проверки возраста непосредственно на технологические компании и посторонние сервисы идентификации.

Напомним, детям в Украине также хотят "заблокировать" соцсети . Соответствующие ограничения уже готовятся в Верховной Раде. Причиной послужили риски вербовки со стороны РФ и опасный контент.

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