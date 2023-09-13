Запрет заработал: первый автомобиль на российских номерах не пустили в Эстонию

Эстония как страна ЕС поддержала запрет на въезд на свою территорию автомобилей с российской регистрацией.

Днем 13 сентября на границе РФ и Эстонии вернули первый автомобиль с российскими номерами.

Об этом сообщает Российская таможня.

Автомобилем управлял водитель с двойным гражданством Литвы и России. По его словам, во время въезда в пункт пропуска "Нарва-1" эстонские таможенники сообщили ему о запрете ввоза этой категории автомобилей, после чего его направили обратно на территорию России.

В РФ сразу начали информировать о путях обхода новых запретов. Там сообщили, что под санкции не подпадают мотоциклы и прицепы к легковым автомобилям, зарегистрированные в РФ, а также транспортные средства с регистрацией в Беларуси.

В свою очередь, в Эстонии отреагировали на новые запреты для россиян. Так, министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметса сказал, что в стране "пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций".

Страны ЕС не будут пускать автомобили на российских номерах: что известно

Следует добавить, что Латвия и Литва накануне закрыли возможность въезда на автомобилях с российскими номерами. В частности, Литва сообщила, что авто на российских номерах либо будут отправлять обратно в РФ, либо будут конфискованы.

В то же время Финляндия и Польша, также имеющие общую границу с Россией, об ограничениях пока не сообщали.

Напомним, Европейский Союз (ЕС) запретил жителям России ввозить автомобили, смартфоны, драгоценности, ноутбуки и другие вещи. Россиянам теперь нельзя ввозить на территорию блока даже шампуни и туалетную бумагу.

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