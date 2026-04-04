- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1817
- Время на прочтение
- 2 мин
Запретили ли мужчинам выезд из Германии: адвокат объяснил, что на самом деле изменилось в законе
Адвокат объяснил, что означают изменения в закон о воинской обязанности в Германии.
В Германии обновили закон о воинской обязанности (Wehrpflichtgesetz), изменив правила пребывания военнообязанных за рубежом. Нововведения касаются мужчин в возрасте от 17 до 45 лет, которые планируют длительный выезд за пределы страны.
Украинский адвокат Юрий Деменченко объяснил, что предусматривают нововведения.
Юрист отметил, что изменения касаются параграфа 3 закона о воинской обязанности. Ранее этот пункт применялся только в условиях напряженности или военного положения. Новая редакция предусматривает, что требование о получении разрешения может действовать и вне этих условий.
По его словам, в Министерстве обороны Германии отметили: требование о получении разрешения предусмотрено законом, но не имеет целью ограничивать свободу передвижения. Речь идет прежде всего об учете военнообязанных, в частности тех, кто находится за рубежом длительное время.
Деменченко подчеркнул, что разрешения на выезд в большинстве случаев должны предоставляться. Это прямо следует из формулировок закона.
«Никаких прямых императивных норм о запрете в немецком законодательстве на время мирного времени не появилось. То есть как такового запрета для немецких мужчин нет», — отметил адвокат.
Он добавил, что по состоянию на сейчас также отсутствует четкая процедура получения таких разрешений. Не определен орган, который будет их выдавать, а также ответственность в случае выезда без разрешения.
