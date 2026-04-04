Запретили ли мужчинам выезд из Германии: адвокат объяснил, что на самом деле изменилось в законе

Германия

Реклама

В Германии обновили закон о воинской обязанности (Wehrpflichtgesetz), изменив правила пребывания военнообязанных за рубежом. Нововведения касаются мужчин в возрасте от 17 до 45 лет, которые планируют длительный выезд за пределы страны.

Украинский адвокат Юрий Деменченко объяснил, что предусматривают нововведения.

Юрист отметил, что изменения касаются параграфа 3 закона о воинской обязанности. Ранее этот пункт применялся только в условиях напряженности или военного положения. Новая редакция предусматривает, что требование о получении разрешения может действовать и вне этих условий.

Реклама

По его словам, в Министерстве обороны Германии отметили: требование о получении разрешения предусмотрено законом, но не имеет целью ограничивать свободу передвижения. Речь идет прежде всего об учете военнообязанных, в частности тех, кто находится за рубежом длительное время.

Деменченко подчеркнул, что разрешения на выезд в большинстве случаев должны предоставляться. Это прямо следует из формулировок закона.

«Никаких прямых императивных норм о запрете в немецком законодательстве на время мирного времени не появилось. То есть как такового запрета для немецких мужчин нет», — отметил адвокат.

Он добавил, что по состоянию на сейчас также отсутствует четкая процедура получения таких разрешений. Не определен орган, который будет их выдавать, а также ответственность в случае выезда без разрешения.

Реклама

