"Запретов больше, чем разрешений": беженка из Украины откровенно рассказала, как живёт в квартире в Германии (видео)

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В Германии очень строго относятся к порядку, поэтому украинские беженцы часто удивляются местным правилам повседневной жизни.

О своём опыте и необычных правилах проживания в съёмном жилье рассказала украинская беженка Людмила Русина.

По словам женщины, жизнь в немецких домах регулируется многочисленными правилами, которые иногда кажутся иностранцам слишком строгими.

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«В немецких квартирах запретов больше, чем разрешений, и за четыре года жизни здесь я до сих пор удивляюсь, когда узнаю о каком-то очередном странном правиле», — делится Людмила.

Штрафы за нарушение тишины

Одно из главных правил — соблюдение режима тишины. Существует четко установленное время, когда жильцам запрещено заниматься любыми шумными домашними делами.

«Как правило, с 22:00 до 6:00 утра, с 13:00 до 15:00, а также по воскресеньям и в праздничные дни нельзя не то что сверлить, но даже пылесосить, стирать, устраивать шумные посиделки или готовить на гриле (имеется в виду барбекю — Ред.), и штраф за такие нарушения может достигать пяти тысяч евро», — рассказывает украинка.

Кроме того, к уходу за помещением предъявляются строгие требования. Из-за угрозы появления плесени во многих домах действуют особые правила сушки вещей. Запрет может касаться как балконов (чтобы не портить вид фасада), так и самих комнат из-за риска появления грибка.

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Если из-за небрежности арендатора появится сырость, последствия будут серьезными — возмещение расходов на ремонт или даже принудительное выселение из квартиры.

Кроме того, правила часто запрещают загромождать общие зоны или собственные балконы. Хранить там мебель, коробки, велосипеды или детские коляски, как правило, не разрешается.

Домашние питомцы и правила для частных домов

Вопрос содержания животных в Германии также строго контролируется арендодателями. Мелких питомцев, таких как хомяки в клетках или рыбки в аквариумах, можно держать без каких-либо разрешений. Однако для более крупных животных действуют другие условия.

«Если вам захочется завести собаку или кошку, то в большинстве случаев потребуется согласие арендодателя. В моем договоре есть такой пункт», — отмечает Людмила.

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Интересно, что владение собственным частным домом не освобождает от соблюдения этих норм. Поскольку земельные участки, как правило, небольшие, а соседние здания расположены вплотную друг к другу, почти все ограничения распространяются и на владельцев частного сектора.

В то же время в немецком обществе важную роль играет культура добрососедства. По словам Людмилы, если кто-то планирует празднование, хорошим тоном считается заранее развесить предупреждающие объявления на дверях подъезда, с чем она неоднократно сталкивалась за годы проживания в стране.

Украинцы за рубежом — последние новости

Британское правительство инициирует законопроект, который обяжет трудоустроенных беженцев частично возмещать государственные расходы на их содержание — ориентировочно по 10 тысяч фунтов с человека. В то же время украинцы, прибывшие по специальным программам («Homes for Ukraine», «Ukraine Family Scheme», «Ukraine Extension Scheme»), не подпадают под эти требования, поскольку имеют иной статус и не считаются классическими просителями убежища.

Кроме того, для украинцев, получивших временную защиту в Нидерландах, важнейшим документом является персональный номер BSN, без которого невозможно легально работать, пользоваться медицинскими услугами, услугами банков или государственными сервисами. Его оформляют в муниципалитете по месту жительства (или в специальных центрах для украинцев в крупных городах) после регистрации в базе BRP — для этого нужен паспорт, подтверждение адреса и документы детей.

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