Запреты не останавливают: как Фицо пытается попасть в Москву на 9 мая

Роберт Фицо / © Associated Press

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо столкнулся с трудностями в организации визита в Москву на 9 мая из-за запрета пролета над странами Балтии. В четверг он сообщил, что ищет альтернативные маршруты, поскольку Литва, Латвия и Эстония закрыли небо для рейсов, следующих на российский парад Победы.

Об этом пишет Reuters.

Фицо планирует присутствовать на мероприятиях, приуроченных к годовщине победы во Второй мировой войне и принять участие в церемонии возложения венков, а также двусторонних встречах в Кремле. Он станет единственным главой государства-члена Евросоюза, который лично прибудет на празднование в Москве, где также ожидается участие китайского лидера Си Цзиньпина.

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«Эстония заявила нам, что не позволит нам летать над своей территорией, несмотря на то, что Словакия имеет круглый год разрешение правительственному флоту использовать воздушное пространство Эстонии», — написал Фицо на Facebook.

По его словам, это «чрезвычайно усложняет график» делегации, которая планировала быть в Москве уже 8 мая вечером.

Воздушное пространство Литвы было закрыто не только для Фицо, но и для президента Сербии Александра Вучича. Самолеты между Россией и Европой обычно пролетали над Литвой после того, как в 2021 году европейские авиакомпании стали избегать белорусского неба. Украинское воздушное пространство также остается закрытым с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Планы Фицо вызывают негодование в Брюсселе. Главная дипломат ЕС Кая Каллас призвала европейских лидеров не участвовать в военных мероприятиях России, подчеркнув, что это противоречит ценностям Союза.

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Словакия все еще сильно зависит от поставок российского газа, а политика Фицо, по словам оппонентов, демонстрирует готовность идти вразрез с общеевропейской позицией.

Напомним, Фицо с насмешкой отреагировал на предупреждение Президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможной угрозы во время празднования 9 мая в Москве.