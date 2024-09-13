Запугивания Путина о войне с НАТО: как американские чиновники отреагировали на заявления кремлевского диктатора

Слова Путина вызвали гневную реакцию в Вашингтоне, где официальные лица обвинили его в бряцании саблями с целью отбить охоту странам НАТО поддерживать Украину.

Американские чиновники и законодатели ответили кремлевскому диктатору Владимиру Путину после того, как российский лидер заявил, что потенциальное снятие ограничений НАТО для Украины на нанесение ударов по России на большом расстоянии будет означать, что страны НАТО "находятся в состоянии войны" с Россией.

Об этом говорится в материале The Guardian.

"Это будет означать, что страны НАТО – Соединенные Штаты и европейские страны – находятся в состоянии войны с Россией, – сказал Путин российским журналистам в четверг. – А если это так, то, имея в виду изменение сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения в ответ на те угрозы, которые будут нам выдвигаться".

Эти слова вызвали гневную реакцию в Вашингтоне, где официальные лица обвинили Путина в бряцании саблями, чтобы отбить охоту странам НАТО поддерживать Украину.

Сенатор Джим Риш, ведущий член сенатского комитета по иностранным делам, заявил в интервью The Guardian, что Украина должна иметь разрешение на нанесение ударов по целям в глубине России, включая активные российские бомбардировщики, запускающие ракеты по украинским городам.

"Последние угрозы Путина о прямой конфронтации с НАТО – это просто попытка заставить Запад отказаться от поддержки Украины, – сказал Риш. – Он знает, что удары на большие расстояния из Украины нанесут значительный ущерб его военным усилиям. Несколько российских ракет упали на территории НАТО, и НАТО не пошло на эскалацию".

"Украина должна иметь возможность защищать себя и точка, – продолжил он. – Если это означает нанесение удара по российскому бомбардировщику, запускающему ракеты по украинскому гражданскому населению из российского воздушного пространства, то Украина должна иметь возможность произвести этот выстрел".

Выступая перед журналистами в пятницу, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что, скорее всего, не будет объявлено о снятии ограничений на использование Украиной ракет, поставляемых Великобританией и Францией в Украине.

Но в то же время Кирби сказал, что США и их союзники по НАТО имеют "свой собственный расчет по поводу того, что мы решим предоставить Украине".

"Я никогда не говорил, что мы не воспринимаем угрозы господину Путину серьезно, – сказал Кирби. – Когда он начинает размахивать ядерным мечом, например, да, мы воспринимаем это серьезно. Мы постоянно следим за этим. Очевидно, что он доказал свою способность к агрессии. Он, очевидно, доказал свою способность к эскалации... Но это не то, чего мы не слышали ранее. Поэтому мы берем это к сведению. Мы имеем это в виду".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с главами дипломатии США и Великобритании в среду изложил им очень "прямое и детальное" видение того, какое снятие ограничений на дальнобойные удары по России необходимо Украине.

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