Запуск астронавтов в Китае и приговор каннибалу в Испании. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Китай запустил на свою новую космическую станцию "Тяньхэ" первый экипаж из трех астронавтов. Читать дальше ->
- Испанца Альберто Санчеса Гомеса приговорили к 15 годам и 5 месяцам заключения за убийство и поедание собственной матери, с которой он жил в одной квартире в Мадриде. Читать дальше ->
- В Мьянме военная хунта сожгла село Кинмен в округе Магуэ, в котором проживает около тысячи человек. Читать дальше ->
- В американском штате Мэриленд неизвестные открыли огонь в сторону прохожих в одном из кварталов города Балтимор. Один человек погиб, а еще пятеро находятся в критическом состоянии. Читать дальше ->
- Впервые обнаруженный в Индии штамм COVID-19 "Delta" распространяется уже в 80 странах и продолжает мутировать, заявила ВОЗ. Читать дальше ->