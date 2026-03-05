Запуск баллистической ракеты в сторону Турции: Иран сделал заявление

Флаг Ирана. / © Associated Press

Реклама

Накануне 4 марта стало известно об уничтоженной ракете, которую Иран запустил в сторону Турции. Впрочем, Тегеран отрицает это.

Об этом ссылаясь на Генштаб вооруженных сил Ирана сообщили государственные СМИ, пишет CNN.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран уважают суверенитет соседней и дружественной страны, Турции, и отрицают какие-либо запуски ракет в направлении территории этой страны», — говорится в сообщении.

Реклама

Запуск ракеты в направлении Турции

Днем 4 марта турецкое Минобороны заявило, что силы обороны НАТО в Восточном Средиземноморье сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Цель пролетела над воздушным пространством Ирака и Сирии и направлялась в сторону Турции.

Анкара заявила, что проведет переговоры с НАТО и другими союзниками после инцидента. В Альянсе подчеркнули, что осуждают «нападение» Ирана на страну-члена, которой является Турция.

В то же время, министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Америке известно о ситуации. Впрочем, по его словам, удар Ирана в сторону Турции. не станет поводом к применению пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне НАТО.