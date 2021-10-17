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Запуск посреди Тихого океана: США запланировали старт ракетной системы

Запуск посреди Тихого океана: США запланировали старт ракетной системы

Associated Press

Дальность полета ракеты будет составлять около 2 тыс. км.

США запланировали провести в период с 20 по 29 октября в районе Тихого океана запуск неизвестной ракетной системы.

Это следует из навигационного предупреждения для пилотов и мореплавателей, - пишет "Интерфакс". 

Пуск должен быть произведен с полигона на острове Кадьяк у южного побережья Аляски в район американского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Судя по координатам, дальность полета будет составлять около 2 тыс. км.

Ракетный полигон на острове Кадьяк активно используется Пентагоном для тестирования военных систем, в том числе противоракетных, а также предназначен для запуска легких ракет-носителей с малыми космическими аппаратами.

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