Запуск ракеты из КНДР и убийство школьницы в России. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Тернополе от осложнений COVID-19 умерла заслуженная актриса Украины, лауреат премии имени Марии Заньковецкой Мария Гонта. Артистке было 84 года. Читать дальше ->
- Корейская Народно-Демократическая Республика выпустила по меньшей мере один неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По данным японского правительства, речь идет о баллистической ракете. Читать дальше ->
- Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на комитет Конгресса по расследованию штурма Капитолия от 6 января с требованием запретить обнародование связанных с атакой документов. Читать дальше ->
- В России в одной из квартир в Вологде нашли мертвой девятилетнюю девочку, которая в субботу ушла из дома и не вернулась. На теле обнаружили признаки насильственной смерти. В преступлении подозревают 40-летнюю местную жительницу, ее задержали. Читать дальше ->
- Американский рэпер и продюсер Канье Уэст официально изменил свое имя на Йе (Ye), получив соответствующее разрешение от Верховного суда Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Читать дальше ->