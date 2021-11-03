Запуск "Северного потока-2" может затянуться до мая 2022 года — Bloomberg

Затянуться запуск может через рассмотрение решения немецкого регулятора Европейской комиссией.

Запуск российского газопровода "Северный поток – 2" может затянуться на несколько месяцев, а именно до 8 мая 2022 года из-за рассмотрения решения немецкого регулятора Европейской комиссией.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, проект газопровода уже завершен и ожидает сертификации от властей Германии и ЕС. Немецкий регулятор должен выпустить проект решения по сертификации до 8 января. Затем этот проект будет представлен на рассмотрение в Еврокомиссию. Специалисты должны проверить, соответствует ли газопровод рыночным правилам ЕС.

"Однако трубопровод может быть одобрен только в мае, если регулирующие органы будут использовать все время, которое им позволено. Еще неизвестно, захотят ли бюрократы ускорить процесс, если энергетические проблемы в Европе усилятся", — отмечает агентство.

Напомним:

Первая нить российского газопровода "Северный поток-2" полностью заполнена техническим газом.

Ранее в Госдепе США полагают, что российский газопровод "Северный поток-2" не заработает до марта 2022 года.

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