"Запуск "Северного потока-2" передает пистолет в руки Путина": Моравецкий раскритиковал Германию

Российский газопровод "Северный поток-2" представляет геополитическую угрозу, считает польский премьер.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев подверг критике Германию за разрешение запустить российский газопровод "Северный поток-2" и призвал ФРГ не выдавать документы на его сертификацию.

Такое заявление он сделал 1 февраля на совместном брифинге с украинским премьером Денисом Шмигалем.

Также читайте Польская компания закупила газ из США для Украины: детали

Польский премьер считает, что российский газопровод "Северный поток-2" представляет геополитическую угрозу. "Мы совместно призываем Германию не запускать газопровод, потому что он станет элементом шантажа со стороны России. Запуск "Северного потока-2" передает пистолет в руки Путина", — заявил Моравецкий.

"Нельзя одной рукой подписывать заявления о солидарности с Украиной, а другой – документы на сертификацию "Северного потока-2". Это неправильно. Разрешая деятельность "Северного потока-2", Берлин набивает патронами оружие Путина, которым он потом может шантажировать Европу", – добавил польский премьер.

Следует отметить, сегодня, 1 февраля, на фоне усиления российской угрозы с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Кроме визита польского премьера, в Киев должен прилететь британский премьер Борис Джонсон.

Перед этим визитом в Польше сообщили, что она предоставит военную помощь украинской армии. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны. Также 1 февраля стало известно, что Польша в рамках военной помощи собирается передать Украине ряд вооружений, в частности переносные зенитно-ракетные комплексы Grom и дроны, которые будут применяться "в оборонных целях".

К слову, 10 сентября 2021 регулятор сообщил о завершении строительства "Северного потока-2" и начал заполнять нити газом. Впоследствии, 29 декабря 2021 года компания Nord Stream 2 AG проинформировала о завершении процедуры заполнения газом второй нити российского газопровода "Северный поток – 2", который будет поступать в Европу в обход Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber