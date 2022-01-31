Запускал дрон над резиденцией короля: в Швеции задержали россиянина

Запускал дрон над резиденцией короля: в Швеции задержали россиянина

Полиция передала инормацию о задержанном 40-летнем мужчине Службе государственной безопасности.

В Стокгольме шведская полиция задержала 40-летнего гражданина России, запускавшего дрон над резиденцией королевской семьи – дворцово-парковым комплексом Дроттнингхольм.

Об этом сообщает в понедельник, 31 января, шведское издание Aftonbladet.

Как сообщили журналистам в полиции, задержанный россиянин подозревается в нарушении закона, поскольку королевская резиденция является объектом, находящимся под усиленной охраной. В частности, над этой территорией запрещены полеты дронов.

Расследование инцидента проводится полицией Стокгольма, однако информацию о задержанном передали также Службе государственной безопасности (Säpo).

Напомним, ранее в Швеции проявили нетипичную активность России в Балтийском море, потому решили усилить военную готовность своей армии.

Читайте также: