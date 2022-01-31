Запускал дрон над резиденцией короля: в Швеции задержали россиянина

Полиция передала инормацию о задержанном 40-летнем мужчине Службе государственной безопасности.
В Стокгольме шведская полиция задержала 40-летнего гражданина России, запускавшего дрон над резиденцией королевской семьи – дворцово-парковым комплексом Дроттнингхольм.
Об этом сообщает в понедельник, 31 января, шведское издание Aftonbladet.
Как сообщили журналистам в полиции, задержанный россиянин подозревается в нарушении закона, поскольку королевская резиденция является объектом, находящимся под усиленной охраной. В частности, над этой территорией запрещены полеты дронов.
Расследование инцидента проводится полицией Стокгольма, однако информацию о задержанном передали также Службе государственной безопасности (Säpo).
Напомним, ранее в Швеции проявили нетипичную активность России в Балтийском море, потому решили усилить военную готовность своей армии.
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