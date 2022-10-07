Запуски ракет КНДР: США переместили к берегам Кореи авианосную ударную группу

После последних запусков баллистических ракет по Северной Корее, Соединенные Штаты направили в воды близ Корейского полуострова авианосную ударную группу.

Атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan отправился в Японское море после того, как КНДР запустила ракету средней дальности над территорией Японии. Там состоятся военные учения.

Об этом сегодня, 7 октября, сообщает агентство АР.

"Атомный американский авианосец USS Ronald Reagan начинает новый раунд военно-морских учений с южнокорейскими военными кораблями. Двухдневные тренировки стартовали через день после того, как Северная Корея выпустила две баллистические ракеты в сторону моря и пролетели 12 боевых самолетов вблизи границы", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 4 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. За почти две недели это уже шестой запуск.

Из-за этого в Японии объявили воздушную тревогу и временно остановили движение поездов на севере страны. Правительство предупредило граждан, чтобы они спрятались в укрытиях.

9 сентября парламент КНДР принял закон о ядерном оружии, позволяющий применять его превентивно для обороны в случае внешней угрозы нападения. Лидер КНДР Ким Чен Ин назвал принятие закона шагом к закреплению ядерного статуса страны и дал понять, что такое оружие не будет предметом торгов. Западные СМИ отмечают, что принятием закона Северная Корея официально объявила себя ядерным государством.

По данным ООН, Северная Корея готовится провести первое с 2017 года испытание ядерного оружия. В докладе в начале августа организация заявила, что последние месяцы на испытательном полигоне на севере страны фиксируют строительные работы.

КНДР запустила четвертую ракету в сторону Японского моря | Новости мира

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