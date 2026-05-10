Запятнанного кровью Путина "повесили" вблизи границы РФ с Эстонией: фото, видео

Плакат с Путиным в Эстонии

В приграничном с Россией эстонском городе Нарве в субботу, 9 мая, появился плакат, на котором изображен президент государства-агрессора Владимир Путин, запятнанный кровью.

Об этом сообщает эстонских общественный вещатель EER.

Огромное изображение, на котором написано «Putin war criminal» («Путин — военный преступник») разместили на стене Нарвского музея, которая повернута в сторону российского города Ивангород, расположенного через реку от Нарвы.

Рядом разместили флаги Украины и Европейского Союза.

«Плакат вывешен на флаговой башне Нарвского замка как напоминание о войне, которая сейчас происходит в Украине, и военных преступлениях России против украинского народа и человечности», — говорится в сообщении Нарвского музея в Facebook.

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова прокомментировала появление плаката так: «Свободный мир называет вещи своими именами. Память о победе не дает права на новые преступления!».

Как сообщает издание Postimees, после начала полномасштабной войны РФ против Украины такие плакаты традиционно появляются на стене Нарвского замка.

Их вывешивают именно 9 мая, когда отмечается День Европы, а в соседнем Ивангороде проходят концерты к так называемому «дню победы», которые российские власти намеренно проводят под открытым проводит для своих сограждан, живущих в Нарве.

Впервые плакат «Путин — военный преступник» был вывешен на стене замка в Нарве 9 мая 2023 года. Тогда он провисел там около недели.

В последующие два года плакаты, напоминающие о российской военной агрессии против Украины, вывешивались на один день.

В 2025 году Нарвский музей разместил 9 мая большой плакат, ставящий знак равенства между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

В этом году плакат также провисит одни сутки.

