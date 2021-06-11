Заработают дискотеки, а в ресторанах будет больше людей: Польша существенно ослабляет карантин

Польша начинает снимать карантин.

В соседней Польше со следующей недели начинается следующий этап ослабления карантина. Смягчают ограничения с 13 по 26 июня. Будет увеличено количество людей, которые могут одновременно быть в культовых сооружениях, в отелях и ресторанах.

Об этом заявил премьер страны Матеуш Моравецкий на брифинге 10 июня.

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Так, в ближайшие дни в Варшаве откроют национальный стадион, чтобы там могла действовать зона болельщиков во время Чемпионата Европы по футболу. Впрочем, только с 26 июня на массовых мероприятиях и концертах в спортивных залах может быть занято 50% мест.

Кроме того, планируется с 13 июня позволить культовым сооружениям принимать до 50% посетителей от общего количества, а с 26 июня — гостиницы и рестораны смогут принимать посетителей на 75% своих возможностей. Также тогда же возобновят работу ночные клубы и дискотеки, но установлен лимит — 150 человек.

"Большинство новых правил будет действовать с 26 июня. Мы смягчаем ограничения на время отпусков и поставим их в зависимости от количества заболеваний", — заявил Моравецкий.

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С 13 июня в Польше возобновят работу гастрономические зоны в кинотеатрах, театрах, концертных залах и других учреждениях культуры. С 26 июня на ярмарках и конференциях действовать правило: 1 человек на 10 квадратных метров помещения. То же будет касаться библиотек, выставок, спортзалов.

Как сообщалось, украинских работников, которые едут в Польшу, вакцинируют от коронавируса на границе с 8 июня 2021 года.

Напомним, в Польше в середине мая впервые за полгода кафе, бары и рестораны открыли свои летние площадки. С октября питания могли подавать еду только на вынос.

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