Заражаются даже через глаза: большой город накрыло нашествие блох, разносящих опасную инфекцию

Блохи повлекли за собой вспышки тифа в Лос-Анджелесе

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Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес фиксирует стремительный рост числа больных опасной бактериальной инфекцией — блошиный тиф. Власти призывают жителей регулярно обрабатывать своих домашних любимцев от блох и держать их подальше от диких животных, переносчиков этих кровососущих насекомых.

О причинах распространения инфекции и способах защиты от нее пишет Gizmodo.

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Что известно о вспышках заболевания

Новая локальная вспышка произошла в районе Уилшир-Центр, где тифом заболели по меньшей мере семь человек. Шесть пациентов нуждались в срочной госпитализации из-за тяжелого течения болезни, однако сейчас все они полностью выздоровели.

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«Поскольку количество случаев блошиного тифа продолжает расти по всему округу Лос-Анджелес, предотвращение контакта с дикими животными важнее, чем когда-либо», — заявил санитарный врач Мунту Дэвис.

В конце июля чиновники сообщали о еще одном подобном инциденте в районе Пико-Юнион, где заболели пять человек. Всего с начала года в городе официально зарегистрировали 109 случаев этого неприятного заболевания.

Как передается блошиный тиф

Эту форму болезни вызывают специфические бактерии, а главными переносчиками инфекции в городах выступают обычные грызуны, кошки и опосумы. Человек чаще всего инфицируется, когда фекалии зараженной блохи попадают в свежее утро от укуса.

«Инфекция также может передаваться из-за вдыхания пыли с остатками блох или случайного втирания его воочию», — предупреждают специалисты.

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Симптомы болезни обычно появляются через неделю после контакта с бактерией и включают сильную лихорадку, головную боль, рвоту и характерную сыпь на теле. Хотя этот недуг не передается от человека к человеку, он наносит много страданий без своевременного лечения антибиотиками.

Кто находится в зоне риска

Бездомные имеют гораздо более высокий риск подхватить болезнь из-за своего постоянного пребывания на улице и частых контактов с животными-переносчиками. Однако департамент здравоохранения предупреждает, что каждый житель города может стать жертвой опасного укуса.

"В этом году случаи заражения были зафиксированы среди людей с разными жилищными и социально-экономическими условиями", - говорится в отчете американского ведомства.

Лучший способ защититься от болезни – это круглогодично использовать специальные средства от блох для своих домашних животных. Также специалисты советуют не подкармливать диких зверей у домов, вовремя убирать мусор и надежно закрывать любые щели в домах.

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«Простые шаги могут предотвратить серьезные заболевания», — заключает санитарный врач Лос-Анджелеса.

Напомним, привычная головная боль годами не вызывала у британки серьезных опасений. Все изменилось после нападения, которое закончилось госпитализацией и неожиданным диагнозом.

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