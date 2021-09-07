Заразил 8 человек: мужчину во Вьетнаме приговорили к 5 годам за распространение COVID-19

Заразил 8 человек: мужчину во Вьетнаме приговорили к 5 годам за распространение COVID-19

Мужчина передал коронавирус членам своей семьи, а также персоналу социального центра.

В Вьетнаме 28-летнего Ле Ван Три признали виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний". Его приговорили к пяти годам тюремного заключения за нарушение карантинных правил.

Об этом сообщает ВВС.

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Мужчина вернулся в провинцию Камау с Хошимина, нарушив правила 21-дневного карантина. Также он солгал в декларации для въезда о состоянии здоровья и о своих поездках.

Он передал коронавирус членам своей семьи, а также персоналу социального центра, который посещал. В общем мужчина заразил восемь человек, один из которых умер после месяца лечения.

Кроме тюремного заключения, злоумышленник был оштрафован на сумму, эквивалентную 880 долларам.

Отмечается, что во Вьетнаме осудили еще двух человек до 18 месяцев и двух лет лишения свободы условно по тем же обвинениям.

Сейчас Вьетнам борется со вспышкой COVID-19. В стране заразились более 536 тыс. человек и умерло 13 385 человек, большинство из которых — за последние несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме обнаружили новый вид коронавируса.

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