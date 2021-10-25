Заразнее чем "Дельта": новый вариант коронавируса уже выявили в Москве и Подмосковье

Заразнее чем "Дельта": новый вариант коронавируса уже выявили в Москве и Подмосковье

Впервые AY.4.2 зафиксировали на территории Великобритании в июле этого года.

Первые заражения новым штаммом коронавируса AY.4.2 выявили в столице России — Москве и в Подмосковье. Это новая мутация "Дельты", которая, по данным ученых, является на 10-15% заразнее.

Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор пишут российские СМИ.

Так, ведомство отчиталось о трех случаях инфицирования новым штаммом в российской столице и Подмосковье. Ранее сообщалось, что случаи заражения новым штаммом COVID-19 AY.4.2 были уже зафиксированы в других регионах РФ. В то же время, кто именно заразился и как протекает у больных болезнь, не указывается.

Стоит отметить, что ранее первый случай заражения новым подвидом штамма коронавируса "Дельта" AY.4.2 был обнаруженов Израиле. В Украине пока не зафиксировали случаи заболевания новой мутацией штамма "Дельта".

Напомним, более заразный штамм коронавируса обнаружили ранее британские ученые. По данным специалистов из Кембриджа и генетиков из Лондона, мутация, которая получила название AY.4.2, заразнее за "Дельту" на 10-15%. Если эти выводы будут подтверждены, то этот штамм станет самым заразным от начала пандемии.

Предотвратить широкому распространению коронавируса и обезопасить от тяжелого течения болезни и смерти может только вакцинация.

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