Зарезал мечом и закопал в лесу: ревнивец жестоко расправился с новым избранником бывшей

Бреттона приговорили к 29 годам и шести месяцам заключения / © скриншот с видео

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В Британии суд вынес приговор 41-летнему Майклу Бреттону из Дорсета за жестокое убийство избранника своей бывшей девушки. Преступник, охваченный болезненной ревностью, получил 29 лет и 6 месяцев лишения свободы за то, что зарезал 39-летнего Крейга Геркамба самурайским мечом, после чего закопал его тело в неглубокой могиле.

Об этом говорится в статье Daily Star.

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По данным следствия, Бреттон стал «одержимым» своей бывшей партнершей Кейт Сондерс и ее новым избранником после того, как девушка разорвала с ним отношения. Чтобы следить за парой, злоумышленник тайно установил GPS-трекеры на автомобили.

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Преступление произошло 1 января этого года. Воспользовавшись геолокацией, Бреттон выследил Крейга Геркамба на его рабочем месте в Сомерсете. Там он хладнокровно казнил мужчину самурайским мечом, закопал тело в лесополосе, а чтобы скрыть доказательства — сжег одежду жертвы и сжег ее автомобиль.

Отдельным цинизмом отметились дальнейшие действия убийцы: он похитил SIM-карту погибшего и стал посылать Кейт Сондерс сообщения от имени ее убитого парня. В СМС он призвал девушку «не быть суровой» в Бреттон и предлагал вернуться к нему.

В суде злоумышленник убеждал, что это был «несчастный случай», а жертва сама упала на острый металлический прут. Однако присяжные единодушно признали его виновным в умышленном убийстве.

Майкл Бреттон признан виновным в убийстве / © dailystar.co.uk

Судья Гарт, вынося приговор, назвал Бреттона «подлым и трусливым убийцей».

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«Если бы вы прочли об этом деле, вы бы подумали, что это сюжет из детективного романа. Тобой руководила ревность, а не любовь. Ты застал его врасплох и не дал никакого шанса на жизнь», — сказал судья.

Крэйг Херкомб трагически погиб от удара мечом / © dailystar.co.uk

Мать погибшего Крейга Геркамба отметила, что жестокость убийцы и его циничные сообщения причинили семье невыразимую боль, добавив, что на похороны ее сына пришло более 210 человек.

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