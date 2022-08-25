Зарезал прохожего, потому что он был украинцем: в России посреди улицы жестоко убили мужчину

В городе Геленджик Краснодарского края РФ в ночь на 25 августа произошло жестокое убийство.

32-летний житель Белгорода посреди улицы зарезал 35-летнего мужчину.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ в Краснодарском крае.

По данным следствия, житель Белгорода убил мужчину якобы из-за бытового конфликта и пытался скрыться с места происшествия. Прохожие вызвали медиков и полицию, однако потерпевший скончался. Подозреваемый был задержан.

В телеграмм-каналах Геленджика также опубликовали видео с места задержания убийцы. На нем он заявляет, что зарезал 35-летнего мужчину, потому что тот сказал ему, что он — украинец. Затем между жертвой и подозреваемым разразился конфликт, закончившийся жестоким убийством.

Напомним, российские солдаты изнасиловали трех девушек 14, 15 и 17 лет в Белгороде.

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