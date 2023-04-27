Зарплаты ниже, но большой потенциал: какая страна ЕС может стать новым направлением эмиграции украинцев

Украинские беженцы и экономические мигранты все чаще выбирают работу в Румынии.

Начиная с зимы граждане Украины стали больше интересоваться вакансиями в Румынии, хотя зарплаты в стране ниже заработков в других странах Европы.

О такой тенденции сообщается в Миграционной платформе EWL. По мнению экспертов, Румыния может стать новым привлекательным направлением трудовой миграции для граждан Украины благодаря условиям трудоустройства и развития местной экономики.

Какие вакансии предлагают для украинцев в Румынии

Для граждан Украины в Румынии предлагают чаще всего простую физическую работу. Это преимущественно вакансии, не требующие опыта и знания румынского языка. Чаще всего украинцы трудоустраиваются на автоконцерны, производящие комплектующие для европейских автогигантов, а также предприятия пищевой промышленности. В среднем можно заработать 600–670 евро нетто в месяц (24,4–27,2 тыс. грн.).

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Есть вакансии, которые требуют определенных профессиональных навыков – работница швейного производства, кондитер или помощник повара. На работу на швейное производство берут женщин и старше – 50-55 лет и даже больше. Зарплата составляет 800–900 евро в месяц (32,5–36,5).

"На вакансии рассматривают и женщин, которые имели опыт шитья на дому", – убеждает директор департамента международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Механики, электрики, сварщики в Румынии могут заработать до 1000 евро (40,6 тыс. грн). Для подтверждения квалификации достаточно украинских документов.

Экономика Румынии стремительно развивается, поэтому ей нужны рабочие руки

По словам Марцина Колодзейчика, у Румынии есть значительные кадровые нужды, поэтому страна использует шанс восполнить дефицит работников.

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"У Румынии есть мощный потенциал развития, ее экономика подобна польской. Сейчас все больше предприятий переносят свое производство в Румынию, в первую очередь – это автоконцерны. Поэтому в ближайшее время румынские предприятия будут нуждаться все больше работников, а работодатели заинтересованы и охотно берут на работу граждан Украины, для которых процедура трудоустройства в стране проста", – говорит Колодзейчик.

По средним прогнозам (по ряду источников, включая Всемирный банк и частные инвестиционные компании) годовой темп роста Румынии на следующие пять лет составит от 2,5 до 4,5 процента. Международный валютный фонд ожидает, что румынская экономика в текущем году вырастет на 3,1% за счет финансирования Европейского Союза, стабильности валюты и иностранных инвестиций, что позволит ей опередить соседей, таких как Польша и Венгрия.

Опрос Ernst&Young в 2022 году показал, что более половины из 101 иностранной компании планировали учредить или расширить деятельность в Румынии, прежде всего в логистике, что поставило ее на четвертое место в Европе по намерению инвестировать.

Еще год назад, после полномасштабного вторжения, эта страна была транзитной для граждан Украины. Исследование Миграционной платформы EWL "Беженцы из Украины в Польше, Чехии и Румынии", проведенного в мае 2022 года, показало, что беженцы из Украины выбирали Румынию прежде всего через членство этой страны в НАТО (64%). А трудоустройством были заинтересованы – 27% (выше этого показателя в Польше (63%) и Чехии (52%)).

Как румынские работодатели борются за украинского работника

Однако румынские работодатели смогли заинтересовать беженцев из Украины работой благодаря изменению подходов к трудоустройству. Зимой некоторые местные предприятия брали на работу женщин из Украины, обеспечивая бесплатным проживанием их, а также их детей. Таким образом, они смогли заполнить вакансии и одновременно дать беженцам работу в сложное время с отключением света и массовыми ракетными ударами в Украине.

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"Пока женщины работали, детьми занимались опекуны. Кроме того, им выдавали купоны на бесплатное питание, включая и детей. Соответственно, даже имея зарплату 450-550 евро, у женщин была возможность заработать и экономить на базовых расходах. В других странах Европы им бы пришлось арендовать жилье для себя и детей за свой счет и покупать продукты, а это дополнительные расходы", — объясняет Марцин Колодзейчик.

В настоящее время некоторые румынские работодатели продолжают выдавать карты на продукты, по которым беженцы могут рассчитаться в магазинах, или обеспечивают бесплатным питанием.

По данным министра труда Румынии Мариуса Будая, из более 3,5 млн граждан Украины, прибывших в страну после 24 февраля 2022 года, временно поселились менее 100 тыс. человек. В начале апреля работу в Румынии нашли 6 тысяч украинцев.

Напомним, что в марте 2023 года румынский депутат Диана Шошоаке подала в парламент законопроект, требующий "аннексии Румынией территорий Украины". Она потребовала отдать Румынии украинские земли Северную Буковину и Южную Бессарабию, а также остров Змеиный.

Впоследствии она снова отметилась провоцирующим заявлением: и в зале румынского парламента воскликнула: "Слава Москве!".

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