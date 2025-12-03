Мальчика ударило током / © GoFundMe

Восьмилетний Лоренцо Лопес из США едва не погиб после того, как получил сильный удар током от зарядного устройства для телефона, которое лежало рядом в кровати. Инцидент произошел 20 ноября, когда ребенок перевернулся во сне, а металлическое ожерелье зацепило щель между удлинителем и зарядкой, вызвав резкий разряд.

Об этом сообщило издание Unilad.

По словам матери мальчика, Лоренцо не мог позвать на помощь, ведь его продолжало бить током. Единственное, что спасло ребенку жизнь, — то, что он сорвал с себя ожерелье, которое стало проводником. Медики отмечают: если бы мальчик этого не сделал, последствия могли быть фатальными.

«Это было просто страшно, я чуть не думал, что умру», — отметил мальчик.

После инцидента школьнику провели операцию по пересадке кожи. Врачам пришлось взять донорские участки с головы, ног и ступней. Мальчик остается в больнице, где проходит восстановление.

Мать Лоренцо сообщает, что мальчик очень уставший и переживает боль, но постепенно выздоравливает.

После пережитого Кортни Пендлтон обратилась ко всем родителям с предостережением не позволять детям спать с гаджетами и зарядными шнурами в постели. По ее словам, трагедия произошла буквально за секунды — и могла закончиться смертью.

В США это не единичный случай. Ранее 38-летняя Энн-Мари О’Горман погибла от поражения током, когда держала телефон в ванне во время зарядки. Вскрытие подтвердило характерные ожоги на груди и руке.

