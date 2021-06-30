Защищает ли вакцина Moderna от COVID-штамма "Дельта": ответ разработчиков

Уровень нейтрализующих антител против вируса "Дельта" снижен в 2,1 раза.

Вакцина от COVID-19, разработанная американской биотехнологической компанией Moderna, производит защитные антитела против нового штамма коронавируса "Дельта", впервые обнаруженного в Индии.

Соответствующее заявление корпорация обнародовала во вторник, 29 июня, сообщает Bloomberg.

"Исследователи Moderna проверили образцы крови восьми человек на наличие антител против версий спайк-белка из различных вариантов коронавируса, в частности "Дельты", — рассказали в компании. — Вакцина производит нейтрализующие титры против всех протестированных вариантов".

В то же время уровень нейтрализующих антител против вируса "Дельта" оказался сниженным в 2,1 раза по сравнению с количеством, производимым против основной версии вируса из Уханя.

Уровни антител также были снижены в 4,2 раза против штамма из Нигерии, и в 8 раз против нового варианта из Анголы "A.VOI.V2".

"Несмотря на снижение уровня нейтрализующих антител, считается, что он достаточно высокий, чтобы предотвратить заболевание, поскольку вакцина с информационной РНК вызывает сильную иммунную реакцию", — отмечается в материале.

Как сообщала главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, штамм "Дельта" вдвое заразнее "уханьского", который появился и распространялся в Китае.

Глава ВОЗ признал "Дельту", которая добралась уже по меньшей мере до 85 стран, наиболее заразным из всех COVID штаммов.

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